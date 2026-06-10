Jamie Carragher : Jude Bellingham pourrait être sur le banc pour la Coupe du Monde 2026

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Jamie Carragher : Jude Bellingham pourrait être sur le banc pour la Coupe du Monde 2026

L'ancien défenseur de l'équipe d'Angleterre, Jamie Carragher, a fait une prédiction surprenante. Selon lui, la star du Real Madrid, Jude Bellingham, pourrait perdre sa place de titulaire lors de la prochaine Coupe du Monde au profit de l'attaquant d'Aston Villa, Morgan Rogers. Carragher a souligné qu'une telle décision ferait grand bruit pendant le tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com .

S'exprimant dans le podcast « Stick to Football » de The Overlap, Carragher a déclaré que Thomas Tuchel privilégie actuellement Rogers pour le poste de numéro 10. L'expert estime que les blessures et l'état physique de Bellingham ont réduit ses chances. Rogers, quant à lui, a participé à tous les matchs de qualification, gagnant la confiance de l'entraîneur.

« Je ne crois pas que Jude Bellingham sera titulaire lors du premier match. Il n'a pas connu une très bonne saison à cause des blessures. La relation entre Thomas Tuchel et Bellingham sera au centre de l'attention médiatique tout l'été. S'il n'est pas dans le onze de départ, cela deviendra un véritable cirque médiatique », déclare Carragher.

Parallèlement, les débats font rage parmi d'autres experts. Alors que Micah Richards a souligné qu'une superstar comme Bellingham doit jouer quoi qu'il arrive, Gary Neville a exprimé son inquiétude quant au fait que l'entraîneur laisse de côté des talents comme Phil Foden et Cole Palmer.

Carragher prévoit que Rogers débutera le tournoi, mais que Bellingham pourrait récupérer sa place grâce à son expérience et son talent dès le troisième match de la phase de groupes. Pour l'instant, la décision finale de Thomas Tuchel devrait déterminer le destin de l'équipe d'Angleterre dans le championnat.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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