À l'approche de la passionnante Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le monde du football est concentré sur les déclarations entourant les équipes nationales et leurs stars. En particulier, des propos retentissants ont été tenus par le camp de la Colombie, l'une des équipes les plus dangereuses du tournoi et rivale de groupe de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Le milieu de terrain expérimenté et star légendaire James Rodríguez a partagé ses réflexions sur la possibilité que son coéquipier Luis Díaz devienne le lauréat du Ballon d'Or, la récompense individuelle la plus prestigieuse du football moderne.

Dans une conversation avec des journalistes, James a salué le haut niveau de compétence de son compatriote et a exprimé une grande confiance en lui :

« Díaz peut-il remporter le Ballon d'Or dans un avenir proche ? Pourquoi pas ? Personnellement, je pense qu'il est actuellement l'un des 5 meilleurs joueurs les plus forts et les plus énergiques de la planète. Sa vitesse sur le terrain et sa capacité à prendre des décisions sont phénoménales. Si nous réalisons un parcours réussi lors de cette Coupe du Monde et atteignons les phases finales pour le trophée principal, Luis pourrait légitimement remporter cette récompense prestigieuse », a souligné James Rodríguez.

Des bases et des chiffres très sérieux soutiennent les propos du meneur de jeu expérimenté. Il convient de noter que l'ailier colombien Luis Díaz a disputé un total de 51 matchs toutes compétitions officielles confondues en club et en sélection au cours de la saison 2025/2026, marquant 26 buts. De plus, il a délivré 23 passes décisives, devenant un véritable symbole de productivité et de régularité.

Sans aucun doute, un adversaire en si grande forme représente une menace sérieuse pour nos représentants. Pour rappel, l'équipe nationale de Colombie se battra pour une place au tour suivant dans le groupe K contre le Portugal mené par Cristiano Ronaldo, la résiliente RD Congo et notre bien-aimée équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro.

Il est à noter que le premier affrontement historique entre l'Ouzbékistan et la Colombie, qui établit des records absolus de vente de billets pour la Coupe du Monde, aura lieu le 18 juin sur les terrains verts du Mexique. Nous espérons que nos compatriotes pourront museler des stars dangereuses comme Luis Díaz et offrir une victoire inoubliable à nos millions de fans !

Suivez les détails de la bataille historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre la Colombie, le duel entre Luis Díaz et Eldor Shomurodov sur le terrain, ainsi que toutes les nouvelles exclusives et brûlantes de la Coupe du Monde avec nous sur les pages de Zamin !