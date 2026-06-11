Trent Alexander-Arnold pourrait perdre sa place de titulaire au Real Madrid

Le latéral droit du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, a été averti qu'il pourrait faire face à une concurrence sérieuse suite à l'arrivée du nouvel entraîneur Jose Mourinho. L'ancien attaquant de Premier League, Jimmy Floyd Hasselbaink, estime que si le tacticien portugais privilégie la stabilité défensive à l'apport offensif, Denzel Dumfries pourrait évincer l'Anglais du onze de départ. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Sky Sports, Jose Mourinho est arrivé à Madrid mercredi et a finalisé les détails de son contrat pour prendre officiellement ses fonctions en juillet. La direction du "Club Royal" travaille sur les transferts du joueur de l'Inter, Denzel Dumfries, et du défenseur central de Liverpool, Ibrahima Konate, afin de renforcer la ligne défensive. C'est une nouvelle inattendue pour Alexander-Arnold, qui avait déjà manqué la sélection anglaise pour la Coupe du Monde en raison de blessures.

Hasselbaink a souligné que le style de Mourinho repose davantage sur la discipline défensive. "Si l'on parle de Mourinho, les chances de Dumfries sont très élevées car Jose exige avant tout des tâches défensives de la part d'un défenseur. Nous connaissons tous les qualités de Trent, mais il est plus utile en attaque. Néanmoins, avoir deux types de défenseurs différents est un grand luxe pour un entraîneur", déclare l'ancien joueur.

Alors que Dani Carvajal devrait quitter le club le 30 juin, la pression sur Alexander-Arnold, âgé de 27 ans, va encore s'accentuer. Malgré cela, les experts ne lui conseillent pas de retourner en Premier League. Hasselbaink estime que Trent devrait rester à Madrid pour montrer son caractère et développer d'autres aspects de son jeu.