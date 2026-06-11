Désaccord contractuel entre Harry Kane et le Bayern

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Désaccord contractuel entre Harry Kane et le Bayern

Des problèmes inattendus sont apparus dans les négociations entre Harry Kane et le Bayern. Bien que le capitaine de l'équipe d'Angleterre reste l'attaquant principal du club munichois, les discussions concernant une prolongation de contrat sont dans l'impasse. Selon Kicker, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la durée et les conditions financières du nouvel accord. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien que l'accord actuel soit valable jusqu'en 2027, plusieurs clubs européens fortunés surveillent la situation de près. Si la direction du Bayern ne parvient pas à un accord avec Kane avant la Coupe du monde, elle pourrait être contrainte d'examiner des offres importantes lors du mercato estival. Il est dit que les représentants de l'attaquant reçoivent déjà des marques d'intérêt de plusieurs équipes.

La saison dernière, Harry Kane a disputé 51 matchs avec le Bayern toutes compétitions confondues, marquant 61 buts et délivrant 7 passes décisives. Il a réalisé le "doublé" en Allemagne avec son équipe et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Il a également remporté le Soulier d'or européen avec 36 buts, devançant des rivaux comme Erling Haaland.

L'attaquant de 32 ans se considère comme l'un des principaux candidats au Ballon d'Or. Dans une interview accordée à L'Equipe, il a souligné : "Compte tenu des trophées que j'ai remportés et des buts que j'ai marqués cette saison, il est clair que je suis dans la course. Surtout si l'équipe d'Angleterre remporte la Coupe du monde, il n'est pas difficile d'imaginer que le prix revienne à un joueur anglais."

Harry KaneBayernTransfertBundesligaLigue des Champions
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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