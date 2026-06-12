Chris Waddle : Harry Kane devrait avoir une liberté de mouvement avec l'Angleterre

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Chris Waddle : Harry Kane devrait avoir une liberté de mouvement avec l'Angleterre

L'ancienne star de l'Angleterre, Chris Waddle, a abordé le débat autour de Harry Kane lors d'une interview accordée à GOAL. Waddle estime que l'attaquant, qui continue de battre des records, devrait avoir la liberté d'évoluer selon son style préféré sur le terrain. Bien que Kane soit le principal buteur, il ne devrait pas être contraint de rester uniquement dans la surface de réparation. C'est ce que rapporte Goal.com .

Harry Kane a perfectionné l'art de marquer des buts tout au long de sa carrière et est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. Actuellement, son total avec l'équipe nationale d'Angleterre a atteint 79 buts en 114 matchs. S'il parvient à remporter un titre majeur avec la sélection, il consolidera son statut parmi les plus grands joueurs de l'histoire du football.

Kane a mis fin à sa disette de trophées au Bayern, devenant double champion de Bundesliga. Lors de la saison 2025-26, il a enregistré la meilleure performance de sa carrière en inscrivant 61 buts. Il est à noter qu'il a atteint ces chiffres non seulement en tant qu'attaquant central, mais aussi en participant activement à la construction du jeu.

De nombreux experts soutiennent qu'avec la richesse créative de l'Angleterre, Kane devrait se contenter de conclure les actions. Cependant, Waddle n'est pas d'accord. Il souligne que Kane n'a jamais compté sur sa vitesse, mais plutôt sur sa lecture du jeu. C'est un attaquant unique capable d'assumer les rôles de numéro 9 et de numéro 10 avec la même efficacité.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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