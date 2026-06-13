Rui Costa : José Mourinho serait parti même si Florentino Pérez avait perdu

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Rui Costa : José Mourinho serait parti même si Florentino Pérez avait perdu

Le président de Benfica, Rui Costa, a révélé des détails inattendus concernant le départ de José Mourinho de l'équipe. Selon lui, le départ de l'entraîneur était acté quel que soit le résultat des élections présidentielles du Real Madrid. Costa a souligné que le transfert de Mourinho au club madrilène était inévitable et qu'un accord avait été trouvé. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le président a expliqué que José Mourinho avait clairement fait savoir qu'il accepterait l'offre du Real Madrid si Florentino Pérez gagnait. Cependant, même si Pérez avait perdu l'élection, le technicien portugais n'avait aucune intention de rester au Benfica. Rui Costa a déclaré qu'il avait compris qu'il était temps de dire au revoir à l'entraîneur à l'Estádio da Luz.

"Benfica devait seulement attendre le résultat des élections du Real Madrid. Tout le monde comprenait que si Florentino gagnait, il deviendrait l'entraîneur du club madrilène. Mais la situation était telle que, dans tous les cas, il aurait quitté son poste d'entraîneur principal de Benfica par accord mutuel amical", a déclaré Costa lors d'une conférence de presse.

Rui Costa a admis que le club avait tenté de garder Mourinho sur le long terme, mais que la situation avait changé une fois l'option Real Madrid apparue. Il a affirmé ne pas s'être senti trahi par la décision de l'entraîneur, respectant au contraire son choix. Costa a ajouté qu'une prolongation de contrat avait été proposée, mais que José Mourinho avait choisi une autre voie.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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