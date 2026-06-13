Ancelotti fait une déclaration avant le premier match du Brésil à la Coupe du monde

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Ancelotti fait une déclaration avant le premier match du Brésil à la Coupe du monde

Les yeux du monde sont actuellement fixés sur la fête historique et la plus grande du football tous les quatre ans : la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le parcours des célèbres « Pentacampeões », quintuples champions du monde, est attendu avec une grande excitation non seulement dans leur pays, mais aussi par des millions de fans de football dans notre pays. L'entraîneur-chef de l'équipe nationale du Brésil, l'expert expérimenté et redoutable Carlo Ancelotti, a participé à une conférence de presse avant le match d'ouverture du tournoi pour partager ses réflexions et ses plans responsables.

Selon la célèbre publication locale Globo le célèbre entraîneur italien a parlé avec passion de l'atmosphère interne et du processus de préparation avant le tournoi.

Ancelotti : « Je suis toujours optimiste »

Discutant de l'état mental lors de ce championnat du monde prestigieux et à grande échelle, Carlo Ancelotti a souligné son haut niveau de confiance en ses joueurs :

« Il est naturel pour tout entraîneur d'avoir un certain degré d'anxiété intérieure et d'excitation avant le début de tournois aussi énormes et majeurs. Parce que vous voulez sincèrement que l'équipe sous votre direction affiche son jeu le plus élevé, le plus beau et le plus parfait sur le terrain vert.

Néanmoins, je suis par nature une personne qui regarde toujours la vie avec optimisme. Je sais que mes joueurs se sont préparés pour ces matchs de Coupe du Monde à un très haut niveau et avec une grande minutie, et je crois pleinement en leur force. »

Grâce au tableau analytique ci-dessous, vous pouvez vous familiariser avec la composition du groupe et les premiers adversaires de l'équipe nationale du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026 :

Nom de l'équipe

Entraîneur-chef

Source de la déclaration officielle

Premier adversaire en phase de groupes

Autres équipes du groupe

Statut général de la compétition

Brésil


(Pentacampeões)

Carlo Ancelotti

Globo publication


(Brésil)

Maroc


(Représentant africain)

Haïti


Écosse

CM-2026


(Fête du football)

Qui sont les rivaux de groupe des « Pentacampeões » ?

Pour rappel, l'équipe nationale du Brésil, composée de stars fortes et talentueuses, disputera son premier match de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 contre le Maroc, un représentant fort du continent africain qui a fait sensation lors de la Coupe du Monde au Qatar. Ce quatuor comprend également le représentant nord-américain Haïti ainsi que l'Écosse, l'une des équipes européennes sérieuses. Selon les experts en football, bien que la tâche de sortir du groupe ne devrait pas être trop difficile pour les élèves d'Ancelotti, une approche sérieuse est requise contre chaque adversaire.

Suivez les matchs les plus chauds de la Coupe du Monde, les réflexions exclusives de Carlo Ancelotti et d'autres entraîneurs célèbres, les analyses de matchs et les nouvelles les plus fiables du monde du sport avec nous sur les pages de Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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