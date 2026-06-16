Manchester United prend une décision surprise pour le transfert de Crysencio Summerville

·5·Sport
Manchester United prend une décision surprise pour le transfert de Crysencio Summerville

Le club anglais de Manchester United a effectué un mouvement inattendu sur le marché des transferts. Les « Red Devils » ont manifesté leur intérêt pour Crysencio Summerville, ailier de West Ham et de l'équipe nationale des Pays-Bas, en envoyant une première demande pour son transfert. Le joueur a attiré l'attention de la direction du club de Manchester après s'être illustré lors de la phase initiale de la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon The Athletic, les recruteurs de Manchester United suivent depuis longtemps la condition physique et les capacités techniques du joueur de 24 ans. Son but marqué lors du match contre le Japon (2-2) a encore renforcé sa réputation. Les dirigeants d'Old Trafford estiment que les performances solides de Summerville sur la scène internationale prouvent qu'il est un joueur de niveau Ligue des Champions.

L'avenir de Rashford comme facteur clé

Le transfert de Summerville dépend largement de la situation de l'attaquant actuel de l'équipe, Marcus Rashford. La possibilité d'un transfert de Rashford au FC Barcelone pour 30 millions d'euros s'est officiellement terminée lundi. Si l'international anglais reste à Manchester, les démarches pour le transfert de Summerville pourraient être interrompues.

La direction de Manchester United préférerait vendre Marcus Rashford, et son contrat prévoit une clause de rachat de 40 millions de livres sterling applicable à tous les clubs, à l'exception de Manchester City et de Liverpool. Si ce transfert se concrétise, West Ham devrait demander au moins 50 millions de livres sterling pour son leader.

L'entraîneur principal, Michael Carrick, apprécie hautement la capacité de l'ailier néerlandais à repiquer de l'aile gauche vers le centre ainsi que sa vitesse. Selon lui, Summerville est capable de rendre la ligne d'attaque plus diversifiée et dangereuse. Le joueur est actuellement lié au club londonien par un contrat de trois ans, ce qui pourrait compliquer les négociations.

Parallèlement, Manchester United travaille activement sur d'autres axes de renforcement de l'effectif. Selon Goal.com, le club a déjà finalisé le transfert du milieu de terrain d'Atalanta, Ederson. De plus, des négociations sont en cours via l'agent Jorge Mendes pour un autre talent de West Ham, Mateus Fernandes, âgé de 21 ans.

Actuellement, Crysencio Summerville se concentre sur la participation de l'équipe nationale des Pays-Bas, dirigée par Ronald Koeman, à la Coupe du Monde. Le joueur pourrait encore augmenter sa valeur marchande en livrant ses meilleures performances lors de la phase à élimination directe.

Manchester UnitedWest HamTransfertCrysencio SummervilleFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Neymar annonce qu'il sera père pour la cinquième fois : la réaction humoristique de la star brésilienneNeymar annonce qu'il sera père pour la cinquième fois : la réaction humoristique de la star brésilienneAujourd'hui, 09:38Course pour Sandro Tonali : Tottenham veut devancer Manchester UnitedCourse pour Sandro Tonali : Tottenham veut devancer Manchester UnitedAujourd'hui, 08:56McGregor réagit à la défaite surprise d'Ilia TopuriaMcGregor réagit à la défaite surprise d'Ilia TopuriaAujourd'hui, 08:44Infantino rend visite et soutient l'équipe nationale d'Iran dans les vestiairesInfantino rend visite et soutient l'équipe nationale d'Iran dans les vestiairesAujourd'hui, 08:33Lionel Messi prêt pour le début de la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine : Scaloni fait le point sur l'effectifLionel Messi prêt pour le début de la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine : Scaloni fait le point sur l'effectifAujourd'hui, 08:19Le sélectionneur de l'Iran se plaint des pressions politiques et organisationnelles aux États-UnisLe sélectionneur de l'Iran se plaint des pressions politiques et organisationnelles aux États-UnisAujourd'hui, 08:17
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
La controverse sur le penalty autour d'Abduqodir Husanov s'intensifie
La controverse sur le penalty autour d'Abduqodir Husanov s'intensifie