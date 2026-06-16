Manchester United prend une décision surprise pour le transfert de Crysencio Summerville

Le club anglais de Manchester United a effectué un mouvement inattendu sur le marché des transferts. Les « Red Devils » ont manifesté leur intérêt pour Crysencio Summerville, ailier de West Ham et de l'équipe nationale des Pays-Bas, en envoyant une première demande pour son transfert. Le joueur a attiré l'attention de la direction du club de Manchester après s'être illustré lors de la phase initiale de la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon The Athletic, les recruteurs de Manchester United suivent depuis longtemps la condition physique et les capacités techniques du joueur de 24 ans. Son but marqué lors du match contre le Japon (2-2) a encore renforcé sa réputation. Les dirigeants d'Old Trafford estiment que les performances solides de Summerville sur la scène internationale prouvent qu'il est un joueur de niveau Ligue des Champions.

L'avenir de Rashford comme facteur clé

Le transfert de Summerville dépend largement de la situation de l'attaquant actuel de l'équipe, Marcus Rashford. La possibilité d'un transfert de Rashford au FC Barcelone pour 30 millions d'euros s'est officiellement terminée lundi. Si l'international anglais reste à Manchester, les démarches pour le transfert de Summerville pourraient être interrompues.

La direction de Manchester United préférerait vendre Marcus Rashford, et son contrat prévoit une clause de rachat de 40 millions de livres sterling applicable à tous les clubs, à l'exception de Manchester City et de Liverpool. Si ce transfert se concrétise, West Ham devrait demander au moins 50 millions de livres sterling pour son leader.

L'entraîneur principal, Michael Carrick, apprécie hautement la capacité de l'ailier néerlandais à repiquer de l'aile gauche vers le centre ainsi que sa vitesse. Selon lui, Summerville est capable de rendre la ligne d'attaque plus diversifiée et dangereuse. Le joueur est actuellement lié au club londonien par un contrat de trois ans, ce qui pourrait compliquer les négociations.

Parallèlement, Manchester United travaille activement sur d'autres axes de renforcement de l'effectif. Selon Goal.com, le club a déjà finalisé le transfert du milieu de terrain d'Atalanta, Ederson. De plus, des négociations sont en cours via l'agent Jorge Mendes pour un autre talent de West Ham, Mateus Fernandes, âgé de 21 ans.

Actuellement, Crysencio Summerville se concentre sur la participation de l'équipe nationale des Pays-Bas, dirigée par Ronald Koeman, à la Coupe du Monde. Le joueur pourrait encore augmenter sa valeur marchande en livrant ses meilleures performances lors de la phase à élimination directe.