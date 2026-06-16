Les questions sur l'avenir de l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, sont à nouveau d'actualité. Selon les dernières informations, le contrat du joueur contient une clause spécifique concernant son prix de transfert et ses acheteurs potentiels. Cette clause devrait constituer un obstacle majeur sur le marché des transferts pour les rivaux directs du club. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon The Athletic, l'accord actuel de Rashford prévoit une clause libératoire de 40 millions de livres sterling (environ 54 millions de dollars). Dans le marché actuel des transferts, un tel prix est considéré comme assez bas pour un attaquant expérimenté de 28 ans. Cependant, la direction de Manchester United a anticipé et a inséré une restriction spéciale dans le contrat.

Selon cette clause, les principaux rivaux de Premier League — Liverpool et Manchester City — ne peuvent pas bénéficier de ce prix préférentiel. La direction du club ne souhaite pas que son joueur formé au club renforce directement ses concurrents. Tout autre club peut cependant acquérir le joueur en payant le montant indiqué.

Le FC Barcelone a refusé, place aux autres

Après avoir passé la saison dernière en prêt au FC Barcelone, le club catalan a renoncé à racheter définitivement Marcus Rashford. Le FC Barcelone a décidé de ne pas activer la clause d'achat de 30 millions d'euros, préférant allouer ses ressources financières limitées à d'autres cibles. Cela laisse le joueur dans une situation incertaine.

Manchester United n'a plus l'intention de prêter à nouveau le joueur. Le club a indiqué qu'il n'examinerait que des offres de transfert définitif. Le joueur devrait retourner à Manchester le mois prochain pour rejoindre les entraînements. Bien que son avenir à Old Trafford reste incertain, l'entraîneur Michael Carrick n'est pas opposé à son retour dans l'équipe première.

Fait intéressant, l'ancien gardien de Liverpool, David James, a exhorté les Merseysiders à acheter Rashford malgré tous les obstacles. Selon lui, la compétence technique et l'intelligence du joueur devraient primer sur la rivalité entre les clubs. Cependant, les conditions contractuelles actuelles rendent ce transfert presque impossible.

Si Rashford ne rejoint pas un autre club étranger, il préférera honorer les 24 mois restants de son contrat avec Manchester United. Le joueur prévoit de relancer sa carrière dans son club de cœur plutôt que de jouer pour une autre équipe anglaise. Cela pourrait lui donner une nouvelle chance de s'illustrer au « Théâtre des Rêves ».