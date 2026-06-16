Kylian Mbappé évoque le changement de sa vie après son transfert au Real Madrid

Le capitaine de l'équipe de France et attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, s'est confié lors d'une interview sur sa nouvelle vie dans la capitale espagnole et le poids de la célébrité. Le footballeur a souligné que quitter son pays natal pour s'installer à Madrid lui a apporté une liberté et une tranquillité inattendues en dehors du terrain. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, Mbappé a déclaré se sentir beaucoup plus libre à Madrid après la célébrité étouffante qu'il connaissait en France. Selon lui, alors qu'il était contraint de se déplacer constamment sous haute surveillance à Paris, il a désormais la possibilité de sortir dans la rue comme n'importe qui en Espagne. Goal.com a relayé ces confidences du joueur.

Célébrité et liberté personnelle

"Je suis prêt à être célèbre, je dois vivre avec. Mais à Madrid, je peux vivre plus librement qu'en France. Je peux sortir sans gardes du corps, je planifie des choses qui étaient impossibles auparavant. Je m'occupe de tâches banales plus souvent que les gens ne le pensent", confie l'attaquant de 27 ans.

Mbappé a admis avoir passé deux années techniquement complexes avec le Real Madrid. Bien qu'il ait remporté le Soulier d'Or européen dès sa première saison et ait été deux fois meilleur buteur de La Liga, la chance ne l'a pas souri en termes de trophées collectifs. Parallèlement, il est indéniable que le fait que son ancien club, le Paris Saint-Germain, ait remporté la Ligue des Champions deux fois consécutivement après son départ a été un peu amer pour le joueur.

Souvenirs douloureux de la Coupe du Monde

L'attaquant n'a pas caché que la défaite face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 laisse toujours une trace douloureuse dans son cœur. Il a qualifié la défaite aux tirs au but de la forme la plus cruelle du sport. Bien que Mbappé considère les penaltys non pas comme une loterie mais comme le résultat du talent, il a affirmé qu'il était difficile de voir quatre années de travail se terminer ainsi.

Actuellement, Kylian Mbappé se prépare avec l'équipe de France pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. Avant le premier match contre le Sénégal, il a souligné que son état mental était stable et que la tranquillité intérieure trouvée à Madrid lui donnait la motivation pour de nouvelles victoires.

Pour la star du Real Madrid, la vie en Espagne a été non seulement un nouveau défi sportif, mais aussi une opportunité de restaurer l'équilibre dans sa vie personnelle. Malgré son statut de star mondiale, il apprécie hautement le fait de pouvoir préserver un certain anonymat et de profiter de plaisirs humains simples.