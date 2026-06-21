Michael Olise révèle son poste préféré : il ne veut pas jouer sur l'aile

Michael Olise, l'attaquant vedette du Bayern Munich et de l'équipe nationale de France, a fait une déclaration surprise concernant son rôle sur le terrain. Reconnu comme l'un des ailiers les plus talentueux au monde, le joueur a révélé qu'il préférait évoluer dans l'axe. C'est ce qu'a rapporté le journal L'Équipe. Goal.com rapporte également.

Actuellement en train de démontrer son talent lors de la Coupe du Monde 2026, le joueur de 24 ans a souligné que, bien qu'il réalise des performances exceptionnelles sur l'aile droite, il se sent beaucoup plus libre dans le rôle traditionnel du « numéro 10 ». Selon lui, jouer dans l'axe lui offre plus de créativité et de liberté de mouvement.

Du football de rue au niveau professionnel

Olise a également révélé l'origine de son style de jeu et de ses mouvements distinctifs sur le terrain. Le joueur a expliqué que ses matchs de rue avec son frère durant son enfance ont façonné son talent, plutôt que la discipline stricte des académies. « J'ai grandi avec le football de rue. Je tapais le ballon contre un mur avec mon frère et nous faisions des un contre un. C'est un football totalement différent, mais c'est la meilleure façon d'apprendre », déclare l'attaquant.

Transféré au Bayern en juillet 2024 en provenance de Crystal Palace pour 53 millions d'euros, le joueur est rapidement devenu un leader au sein du géant allemand. Selon les statistiques, il a disputé 107 matchs sous les couleurs munichoises, marquant 42 buts et délivrant 54 passes décisives. Ces résultats prouvent qu'il est un maître non seulement pour marquer, mais aussi pour mettre ses coéquipiers dans des positions favorables.

La liberté, gage de succès

Olise est également devenu une figure clé de l'équipe nationale de France. Il a marqué 7 buts en 18 matchs avec la sélection. Lors du premier match de la Coupe du Monde contre le Sénégal, remporté 3-1, il a contribué largement au succès de son équipe en délivrant deux passes décisives.

Le joueur ne cache pas qu'il n'aime pas être enfermé dans des schémas tactiques et souhaite être un joueur polyvalent sur le terrain. Selon lui, il est crucial de préserver l'amour et la passion pure pour le football de l'enfance, même au niveau professionnel. Reste à savoir si le staff technique du Bayern prendra en compte ce souhait d'Olise pour le repositionner dans l'axe à l'avenir.