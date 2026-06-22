Le FC Barcelone envisage Harry Kane pour renforcer son attaque

Le club catalan du FC Barcelone étudie une option inattendue pour combler le poste d'avant-centre laissé vacant après le départ de Robert Lewandowski : le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane. Selon un média sportif, la direction du club a déjà contacté les représentants du joueur pour sonder son intérêt pour un transfert vers le championnat espagnol. C'est ce qu'indique Goal.com dans son rapport.

L'attaquant de 32 ans, évoluant actuellement au Bayern Munich, rencontre certains malentendus concernant son contrat avec le club munichois. Cette situation pourrait ouvrir une opportunité de transfert pour Barcelone. Bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été envoyée, les Catalans ont réussi à obtenir des informations préliminaires auprès du camp du joueur.

Désaccord sur la durée du contrat

Le problème principal entre Harry Kane et la direction du Bayern concerne la durée du nouveau contrat. L'accord actuel du joueur expire en 2027. Selon les informations, Kane souhaiterait lier son avenir à Munich jusqu'en 2030, mais la direction du club ne lui propose qu'une extension de deux ans.

Selon Goal.com, la probabilité que ce transfert se réalise est actuellement jugée faible. Le joueur est satisfait de sa vie à Munich, mais si les négociations contractuelles aboutissent à une impasse, la situation pourrait changer radicalement. Barcelone suit ce processus de très près.

Les exigences tactiques de Hansi Flick

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a instauré un style de jeu basé sur un pressing haut. Par conséquent, il a besoin d'un attaquant qui ne se contente pas de marquer, mais qui soit également actif en phase défensive. Harry Kane répond parfaitement à ces exigences grâce à sa polyvalence.

Néanmoins, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez, reste la priorité numéro un sur la liste des transferts du club. Le joueur argentin a manifesté un grand intérêt pour rejoindre Barcelone et est considéré comme le candidat le plus adapté au schéma tactique de Flick.

L'aspect financier ne sera pas non plus simple pour les Catalans. La star anglaise perçoit un salaire annuel de 25 millions d'euros au Bayern. Si les parties ne parviennent pas à un accord, Barcelone devrait entamer ses démarches décisives après la Coupe du Monde.