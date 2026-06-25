Harry Redknapp critique les académies anglaises : où sont passées les jeunes stars ?

·33·Sport
Harry Redknapp critique les académies anglaises : où sont passées les jeunes stars ?

L'un des entraîneurs légendaires du football anglais, Harry Redknapp, a exprimé sa vive inquiétude quant à la stagnation de l'émergence des jeunes talents dans les grands clubs de Premier League, notamment à West Ham, Tottenham et Liverpool. Dans une interview accordée à Goal.com, le spécialiste a souligné que malgré les investissements massifs dans les académies modernes, on ne voit plus assez de joueurs formés au club dans les équipes premières. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Redknapp, les clubs créent aujourd'hui toutes les conditions possibles pour les jeunes footballeurs, mais cela ne produit pas les résultats escomptés. Auparavant, West Ham était connu comme « l'académie du football » et avait produit des stars mondiales telles que Bobby Moore, Rio Ferdinand, Frank Lampard et Joe Cole. Aujourd'hui, cette tradition a presque disparu.

« Je ne vois aucun enfant issu de l'académie dans l'équipe première de West Ham. C'est la même chose à Tottenham. Où sont passés ces enfants ? » s'interroge Redknapp. Selon lui, les clubs dépensent des sommes colossales pour les académies et traitent les jeunes comme des superstars, mais le nombre de joueurs capables de produire des résultats concrets sur le terrain a diminué.

Les académies et les problèmes modernes

L'entraîneur expérimenté souligne que le processus de préparation des jeunes footballeurs est devenu trop confortable. Alors qu'autrefois les jeunes se forgeaient dans des combats acharnés dans les ligues régionales, ils voyagent désormais dans des bus de luxe et séjournent dans des hôtels à travers le pays. Cela peut créer un sentiment de satisfaction précoce et éteindre la passion pour la véritable compétition.

Actuellement, seul un petit nombre de jeunes, comme Max Dowman d'Arsenal, se distinguent de la masse. Redknapp prédit que ce garçon pourrait devenir le meilleur joueur du pays dans quelques années. Cependant, l'absence de talents aussi brillants dans d'autres grands clubs témoigne d'un problème systémique.

Alors que West Ham pourrait potentiellement être relégué en Championship pour la saison 2026-27, Redknapp n'exclut pas que cette situation puisse être une opportunité pour les jeunes. Jouer dans une division inférieure ouvre souvent la voie aux joueurs issus de l'académie pour intégrer l'équipe première, car la pression est légèrement moindre.

En conclusion, le spécialiste a appelé les dirigeants du football anglais à revoir le système de formation. Si les millions de livres sterling investis dans les académies ne portent pas leurs fruits, les clubs de Premier League risquent d'abandonner totalement leurs propres centres de formation pour dépendre uniquement de transferts déjà établis.

Premier LeagueWest HamArsenalHarry RedknappAcadémie de Football
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Révolution en play-offs : la FIFA veut modifier la règle des tirs au butRévolution en play-offs : la FIFA veut modifier la règle des tirs au butAujourd'hui, 17:45Bombe du mercato : Fenerbahce prêt à miser 3 stars et des millions pour ShomurodovBombe du mercato : Fenerbahce prêt à miser 3 stars et des millions pour ShomurodovAujourd'hui, 17:39Le Real Madrid met en œuvre un plan de transfert inattendu pour Nico PasLe Real Madrid met en œuvre un plan de transfert inattendu pour Nico PasAujourd'hui, 17:37Les scouts européens continuent de suivre Behruz KarimovLes scouts européens continuent de suivre Behruz KarimovAujourd'hui, 17:35Jurgen Klopp laisse entendre un possible retour sur le bancJurgen Klopp laisse entendre un possible retour sur le bancAujourd'hui, 16:57Neymar revient avec la Seleção : des moments riches en émotions après 981 jours d'absenceNeymar revient avec la Seleção : des moments riches en émotions après 981 jours d'absenceAujourd'hui, 16:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan