L'un des entraîneurs légendaires du football anglais, Harry Redknapp, a exprimé sa vive inquiétude quant à la stagnation de l'émergence des jeunes talents dans les grands clubs de Premier League, notamment à West Ham, Tottenham et Liverpool. Dans une interview accordée à Goal.com, le spécialiste a souligné que malgré les investissements massifs dans les académies modernes, on ne voit plus assez de joueurs formés au club dans les équipes premières. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Redknapp, les clubs créent aujourd'hui toutes les conditions possibles pour les jeunes footballeurs, mais cela ne produit pas les résultats escomptés. Auparavant, West Ham était connu comme « l'académie du football » et avait produit des stars mondiales telles que Bobby Moore, Rio Ferdinand, Frank Lampard et Joe Cole. Aujourd'hui, cette tradition a presque disparu.

« Je ne vois aucun enfant issu de l'académie dans l'équipe première de West Ham. C'est la même chose à Tottenham. Où sont passés ces enfants ? » s'interroge Redknapp. Selon lui, les clubs dépensent des sommes colossales pour les académies et traitent les jeunes comme des superstars, mais le nombre de joueurs capables de produire des résultats concrets sur le terrain a diminué.

Les académies et les problèmes modernes

L'entraîneur expérimenté souligne que le processus de préparation des jeunes footballeurs est devenu trop confortable. Alors qu'autrefois les jeunes se forgeaient dans des combats acharnés dans les ligues régionales, ils voyagent désormais dans des bus de luxe et séjournent dans des hôtels à travers le pays. Cela peut créer un sentiment de satisfaction précoce et éteindre la passion pour la véritable compétition.

Actuellement, seul un petit nombre de jeunes, comme Max Dowman d'Arsenal, se distinguent de la masse. Redknapp prédit que ce garçon pourrait devenir le meilleur joueur du pays dans quelques années. Cependant, l'absence de talents aussi brillants dans d'autres grands clubs témoigne d'un problème systémique.

Alors que West Ham pourrait potentiellement être relégué en Championship pour la saison 2026-27, Redknapp n'exclut pas que cette situation puisse être une opportunité pour les jeunes. Jouer dans une division inférieure ouvre souvent la voie aux joueurs issus de l'académie pour intégrer l'équipe première, car la pression est légèrement moindre.

En conclusion, le spécialiste a appelé les dirigeants du football anglais à revoir le système de formation. Si les millions de livres sterling investis dans les académies ne portent pas leurs fruits, les clubs de Premier League risquent d'abandonner totalement leurs propres centres de formation pour dépendre uniquement de transferts déjà établis.