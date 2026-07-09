Les coulisses du transfert d'Abdukodir Khusanov au RC Lens

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Les coulisses du transfert d'Abdukodir Khusanov au RC Lens

L'agent du défenseur Abdukodir Khusanov, Gayrat Khasbiullin, a raconté le processus du transfert du joueur vers le club français du RC Lens en 2023.

Il a expliqué qu'ils avaient voyagé de Tachkent à Istanbul en classe économique avec Khusanov, avant de se rendre en France pour entamer la carrière du joueur au RC Lens.

« J'ai demandé à Qodir : “Réalises-tu que tu t'envoles pour un championnat du Top 5 ?” Il a répondu : “Honnêtement, je pensais qu'ils allaient me vendre en Russie.” Je lui ai dit que tout s'était passé comme il le souhaitait », se souvient l'agent.

Selon Khasbiullin, dès la première discussion avec Khusanov, on lui a demandé où il souhaitait jouer. Le joueur a été bref : en Europe.

À cette époque, il y avait également un vif intérêt de la part de clubs russes qui proposaient des sommes importantes. Certains lui conseillaient même : « Joue deux ans à Sotchi, puis tu iras où tu veux ».

L'agent a souligné qu'une telle voie ne garantissait pas souvent une transition vers l'Europe, c'est pourquoi l'option européenne était primordiale pour Khusanov.

Le RC Lens a repéré Khusanov en mai 2023 lors de la Coupe du Monde U-20. Le recruteur du club était venu observer le défenseur central de l'équipe d'Argentine.

Le premier match de l'Argentine était contre l'Ouzbékistan. Lors de cette rencontre, Abdukodir Khusanov a attiré l'attention du recruteur.

Le recruteur a appelé le chef du recrutement du RC Lens pour demander à rester pour le deuxième match de l'Ouzbékistan, car le jeune défenseur ouzbek lui avait plu.

Après le deuxième match, le recruteur a préparé un rapport et une vidéo des deux rencontres, qu'il a envoyés à l'entraîneur principal du RC Lens. Après avoir visionné le jeu de Khusanov, l'entraîneur a demandé au club de le recruter.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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