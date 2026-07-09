Santos donne 10 jours à Neymar pour décider de son avenir

Neymar a pris une courte pause pour réfléchir à sa carrière après la fin de la participation de l'équipe nationale du Brésil à la Coupe du Monde 2026.

Selon UOL, Santos a accordé 10 jours à l'attaquant de 34 ans pour se reposer et prendre une décision finale. Il est prévu que le joueur revienne au club pour honorer son contrat en vigueur jusqu'à la fin de l'année.

Cependant, d'autres options existent pour la suite de la carrière de Neymar. Il pourrait rejoindre une équipe moins exposée à la pression ou mettre un terme à sa carrière professionnelle.

La source indique que le joueur est dans un état psychologique difficile après le résultat du Mondial 2026. Neymar estime que ses 15 années de service au sein de la Seleção n'ont pas été suffisamment reconnues.

Dans les prochains jours, Neymar rencontrera la direction de Santos pour discuter de son avenir. Une décision claire sur son maintien au club, un transfert ou une retraite sportive devrait suivre.