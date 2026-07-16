Англиянинг Аргентинага ютқазишига сабабчи бўлган "антиқаҳрамонлар"...

·49·Спорт
Англиянинг Аргентинага ютқазишига сабабчи бўлган "антиқаҳрамонлар"...

Англия терма жамоаси яна бир бор миллионлаб мухлисларининг юрагини тилка-пора қилди. «Уч шер» бор-йўғи икки йил ва бир неча кун ичида иккинчи марта Испанияга қарши финалга йўл олиш остонасида турган эди. Аммо Аргентинага қарши кечган шиддатли ярим финал баҳси инглизлар учун ҳақиқий кашшофликка айланди.

85-дақиқагача ҳисобда олдинда борган инглизлар сўнгги дақиқаларда ўз дарвозаси томон жуда қаттиқ чекинди ва бу хато уларга қимматга тушди — охирги сонияларда ўтказиб юборилган иккита ҳалокатли гол Англияни турнирдан чиқариб юборди.

Zamin.uz ушбу драматик мағлубият таҳлили ва ўйиннинг энг муваффақиятсиз уч юлдузига берилган шафқатсиз баҳоларни тақдим этади.

Улкан лаънат давом этади: Футбол ихтирочилари бўлмиш инглизлар охирги 60 йилдан буён (ўз уйида ўтган ички Британия чемпионати ва Роуз кубогини ҳисобга олмаганда) бирорта ҳам йирик халқаро турнирда ғолиб чиқа олмаяпти. Бу сафарги кутиш яна қанча давом этиши эса номаълум.

Англиянинг учта «муваффақиятсизлик тимсоли»

Ушбу учрашувда Англия терма жамоасининг асосий юлдузлари ўз даражасидан анча паст ўйин намойиш этишди. Экспертлар томонидан уларга қўйилган баҳолар буни яққол исботлаб турибди (энг юқори баҳолаш мезони — 10 балл, старт баҳоси эса — 6,0).

1. Жуд Беллингем — 3,0 балл

Беллингем аввалги баҳсларда Англияни неча бор қутқариб қолган бўлса, бу сафар ўша мўъжизани такрорлай олмади. Инглиз мухлислари ундан яна бир бор яккаликда ўйинни ҳал қилиб беришини кутишганди. Бироқ аргентиналиклар буни яхши англаган ҳолда Жудни бутунлай зарарсизлантиришди. Натижада Беллингемнинг кутилган голли узатмалар (xA) кўрсаткичи деярли нолга — бор-йўғи 0,01 га тенг бўлди.

2. Ҳарри Кейн — 3,0 балл

Терма жамоа сардори ҳам Беллингем сингари кутилган даражада ўйнай олмади. Олд чизиқда унга деярли тўп етказиб берилмагач, Кейн орқароққа чекиниб, чуқур позициялардан узатмалар беришга мажбур бўлди. Унинг узоқ масофадан берган битта паси рақиб ҳимоячиси Тальяфико томонидан муваффақиятсиз қайтарилиб, жамоадошларига хавфли вазият яратишга ёрдам берди. Бироқ ортидан Кейннинг ўзи Морганнинг қулай пасини қабул қила олмай, рақибнинг хавфли қарши ҳужумига сабабчи бўлди. Бундан ташқари, Гарри майдондаги 8 та яккакурашнинг 6 тасида мағлуб бўлди.

3. Жон Стоунс — 3,0 балл

Баланддан узатиладиган тўплар одатда инглиз футболининг энг кучли қуроли ҳисобланарди. Аммо бу сафар Аргентина айнан ушбу услубдан фойдаланганда инглизлар ҳимояси доғда қолди. Гэхи билан биргаликда марказда рақиб ҳужумчиларига қарши турган Стоунс Нико Гонсалес, Алексис Мак Аллистер ва Лаутаро Мартинесни тўлиқ ёпишга улгурмади. Месси томонидан Лаутарога йўлланган голли узатмада эса Стоунс ҳаводаги курашни ютиши мумкин бўлган вазиятда хатога йўл қўйди.

Мағлубият қаҳрамонлари: Ким қандай баҳо олди?

Футболчи

Позицияси

Ўйин учун баҳо

Асосий камчилиги

Жуд Беллингем

Ярим ҳимоячи

3.0 / 10

Тўлиқ назоратга олинди, хавфлилик даражаси нолга тенглашди (xA — 0.01).

Ҳарри Кейн

Марказий ҳужумчи

3.0 / 10

Позициясини йўқотди, 8 та яккакурашнинг 6 тасида енгилди.

Жон Стоунс

Марказий ҳимоячи

3.0 / 10

Иккинчи қаватдаги курашларни бой берди, Лаутаронинг голида хато қилди.

Инглизларнинг финал олдидан йўл қўйган ушбу қўпол тактик хатолари ва етакчиларнинг кучсиз ўйини уларни яна бир бор бош совриндан маҳрум қилди. Энди улар янги имкониятни кутишга мажбур.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиКейн Мессига қарши ўйиндан сўнг нимага иқрор бўлганини маълум қилдиБугун, 09:56Месси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиМесси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташладиБугун, 09:44Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?Бугун, 09:38Англия ва Аргентина учрашувининг энг яхшиси аниқландиАнглия ва Аргентина учрашувининг энг яхшиси аниқландиБугун, 03:22PSJ ўз иқтидорини 50 миллион еврога баҳолади: Англия грандлари навбатда турибдиPSJ ўз иқтидорини 50 миллион еврога баҳолади: Англия грандлари навбатда турибдиБугун, 02:39Аргентина яна финалда: Лионель Месси ва унинг жамоадошлари Англияни мағлуб этдиАргентина яна финалда: Лионель Месси ва унинг жамоадошлари Англияни мағлуб этдиБугун, 02:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди