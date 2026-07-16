Англиянинг Аргентинага ютқазишига сабабчи бўлган "антиқаҳрамонлар"...
Англия терма жамоаси яна бир бор миллионлаб мухлисларининг юрагини тилка-пора қилди. «Уч шер» бор-йўғи икки йил ва бир неча кун ичида иккинчи марта Испанияга қарши финалга йўл олиш остонасида турган эди. Аммо Аргентинага қарши кечган шиддатли ярим финал баҳси инглизлар учун ҳақиқий кашшофликка айланди.
85-дақиқагача ҳисобда олдинда борган инглизлар сўнгги дақиқаларда ўз дарвозаси томон жуда қаттиқ чекинди ва бу хато уларга қимматга тушди — охирги сонияларда ўтказиб юборилган иккита ҳалокатли гол Англияни турнирдан чиқариб юборди.
Zamin.uz ушбу драматик мағлубият таҳлили ва ўйиннинг энг муваффақиятсиз уч юлдузига берилган шафқатсиз баҳоларни тақдим этади.
Улкан лаънат давом этади: Футбол ихтирочилари бўлмиш инглизлар охирги 60 йилдан буён (ўз уйида ўтган ички Британия чемпионати ва Роуз кубогини ҳисобга олмаганда) бирорта ҳам йирик халқаро турнирда ғолиб чиқа олмаяпти. Бу сафарги кутиш яна қанча давом этиши эса номаълум.
Англиянинг учта «муваффақиятсизлик тимсоли»
Ушбу учрашувда Англия терма жамоасининг асосий юлдузлари ўз даражасидан анча паст ўйин намойиш этишди. Экспертлар томонидан уларга қўйилган баҳолар буни яққол исботлаб турибди (энг юқори баҳолаш мезони — 10 балл, старт баҳоси эса — 6,0).
1. Жуд Беллингем — 3,0 балл
Беллингем аввалги баҳсларда Англияни неча бор қутқариб қолган бўлса, бу сафар ўша мўъжизани такрорлай олмади. Инглиз мухлислари ундан яна бир бор яккаликда ўйинни ҳал қилиб беришини кутишганди. Бироқ аргентиналиклар буни яхши англаган ҳолда Жудни бутунлай зарарсизлантиришди. Натижада Беллингемнинг кутилган голли узатмалар (xA) кўрсаткичи деярли нолга — бор-йўғи 0,01 га тенг бўлди.
2. Ҳарри Кейн — 3,0 балл
Терма жамоа сардори ҳам Беллингем сингари кутилган даражада ўйнай олмади. Олд чизиқда унга деярли тўп етказиб берилмагач, Кейн орқароққа чекиниб, чуқур позициялардан узатмалар беришга мажбур бўлди. Унинг узоқ масофадан берган битта паси рақиб ҳимоячиси Тальяфико томонидан муваффақиятсиз қайтарилиб, жамоадошларига хавфли вазият яратишга ёрдам берди. Бироқ ортидан Кейннинг ўзи Морганнинг қулай пасини қабул қила олмай, рақибнинг хавфли қарши ҳужумига сабабчи бўлди. Бундан ташқари, Гарри майдондаги 8 та яккакурашнинг 6 тасида мағлуб бўлди.
3. Жон Стоунс — 3,0 балл
Баланддан узатиладиган тўплар одатда инглиз футболининг энг кучли қуроли ҳисобланарди. Аммо бу сафар Аргентина айнан ушбу услубдан фойдаланганда инглизлар ҳимояси доғда қолди. Гэхи билан биргаликда марказда рақиб ҳужумчиларига қарши турган Стоунс Нико Гонсалес, Алексис Мак Аллистер ва Лаутаро Мартинесни тўлиқ ёпишга улгурмади. Месси томонидан Лаутарога йўлланган голли узатмада эса Стоунс ҳаводаги курашни ютиши мумкин бўлган вазиятда хатога йўл қўйди.
Мағлубият қаҳрамонлари: Ким қандай баҳо олди?
Футболчи
Позицияси
Ўйин учун баҳо
Асосий камчилиги
Ярим ҳимоячи
3.0 / 10
Тўлиқ назоратга олинди, хавфлилик даражаси нолга тенглашди (xA — 0.01).
Ҳарри Кейн
Марказий ҳужумчи
3.0 / 10
Позициясини йўқотди, 8 та яккакурашнинг 6 тасида енгилди.
Жон Стоунс
Марказий ҳимоячи
3.0 / 10
Иккинчи қаватдаги курашларни бой берди, Лаутаронинг голида хато қилди.
Инглизларнинг финал олдидан йўл қўйган ушбу қўпол тактик хатолари ва етакчиларнинг кучсиз ўйини уларни яна бир бор бош совриндан маҳрум қилди. Энди улар янги имкониятни кутишга мажбур.
…