Où regarder la finale de la Coupe du Monde 2026 ?

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Où regarder la finale de la Coupe du Monde 2026 ?

Aujourd'hui, le 19 juillet, les fans de football attendent le match le plus attendu de la Coupe du Monde 2026. En finale, l'Espagne affrontera l'Argentine.

La rencontre débutera à 00h00, heure de Tachkent. Les fans d'Ouzbékistan pourront suivre ce match décisif en direct sur les chaînes ZO‘R TV et Futbol TV.

Ce choc est l'affiche principale du tournoi, où deux géants du football se disputeront le titre mondial. C'est pourquoi l'attention de tous les fans de football du monde entier est tournée vers cette finale.

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