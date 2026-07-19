Ferran Torres proche du PSG : que cache la décision du FC Barcelone ?

L'attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, pourrait poursuivre sa carrière à Paris. Selon la presse espagnole, les négociations entre le PSG et les Catalans ont progressé, et le joueur lui-même ne serait pas opposé à ce nouveau défi.

Cependant, le transfert n'a pas encore été officiellement confirmé. L'issue de l'accord dépend du montant du transfert et des plans du FC Barcelone pour son secteur offensif.

Les négociations approchent d'une phase décisive

Selon Mundo Deportivo, le PSG a entamé des démarches sérieuses pour recruter Ferran Torres. Les discussions entre les parties ont bien avancé, et l'international espagnol voit d'un bon œil un transfert vers le club parisien.

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, connaît bien les capacités de Torres. Ils ont travaillé ensemble en équipe nationale d'Espagne, et le technicien apprécie la polyvalence du joueur sur le front de l'attaque.

Néanmoins, les clubs n'ont pas encore annoncé d'accord officiel. Par conséquent, ce transfert doit être considéré comme une négociation à forte probabilité plutôt que comme un fait accompli.

Pourquoi le FC Barcelone pourrait-il vendre son attaquant ?

Le contrat de Ferran Torres avec le FC Barcelone court jusqu'au 30 juin 2027. Par conséquent, si les Catalans ne prennent pas de décision sur son avenir cet été, le joueur entamera la dernière année de son contrat la saison prochaine.

Il existe également un aspect financier. Selon les rapports, si le contrat de Torres était prolongé, le FC Barcelone devrait verser 8 millions d'euros supplémentaires à son ancien club, «Manchester City». Une vente immédiate pourrait libérer les Catalans de cette charge financière.

De plus, il est rapporté que le FC Barcelone prévoit de renouveler son attaque et de recruter un nouveau numéro 9. Le transfert de Torres pourrait dégager des fonds et de la masse salariale pour une nouvelle recrue.

Ferran a réalisé sa saison la plus prolifique

L'attaquant de 26 ans a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone la saison dernière, inscrivant 21 buts. Il s'agit de sa meilleure performance personnelle sous le maillot catalan.

Bien qu'il n'ait pas toujours été titulaire indiscutable, Torres est devenu un joueur de rotation essentiel pour Hans-Dieter Flick. Il peut évoluer en pointe ou sur les deux ailes.

Transfermarkt évalue sa valeur marchande actuelle à 50 millions d'euros. Par ailleurs, le joueur porte actuellement le numéro 7 dans l'effectif officiel du FC Barcelone.

Qui sortirait gagnant de ce transfert ?

Le PSG pourrait ajouter un joueur polyvalent et expérimenté à son attaque avec Torres. Sa connaissance du style de Luis Enrique l'aiderait à s'adapter rapidement à Paris.

De son côté, le FC Barcelone pourrait réinvestir les revenus du transfert dans l'achat d'un nouvel attaquant et éviter le paiement supplémentaire lié à une prolongation de contrat.

Cependant, vendre un joueur auteur de 21 buts n'est pas une décision sans risque. Torres a prouvé son efficacité même sans place garantie dans le onze de départ. La question principale est désormais : le PSG fera-t-il une offre officielle satisfaisante pour le Barça, ou ce transfert médiatique restera-t-il au stade de simple rumeur ?