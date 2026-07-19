Harry Kane ne retournera pas à Tottenham : l'attaquant anglais prolonge avec le Bayern

Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, poursuivra sa carrière dans le championnat d'Allemagne. Après l'échec lors de la Coupe du Monde 2026, les rumeurs sur un retour de l'attaquant à Tottenham ou un transfert vers un autre grand club allaient bon train. Cependant, les dernières informations indiquent que Kane a décidé de rester dans le club munichois. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, la direction du Bayern a accordé à l'attaquant des vacances supplémentaires après le Mondial. Parallèlement, le géant allemand prévoit de profiter de cette pause pour accélérer les négociations concernant la prolongation du contrat actuel du joueur. D'après les informations fournies par Christian Falk, Kane avait rejeté toutes les offres extérieures pendant le tournoi pour se concentrer pleinement sur son équipe nationale.

Le rêve de la Ligue des champions et la réalité

Bien que de nombreux supporters rêvent d'un retour de Harry Kane dans son club de cœur, Tottenham, cela semble très difficile en pratique. La raison principale est la soif de trophées du joueur. L'attaquant, âgé de plus de 30 ans, ne cache pas que l'un de ses plus grands objectifs professionnels est de remporter la Ligue des champions.

Tottenham est actuellement en phase de reconstruction et il est peu probable que le club puisse lutter pour le titre dans la compétition la plus prestigieuse d'Europe dans les années à venir. Kane préfère passer ses meilleures années sportives dans une équipe capable de gagner des trophées. C'est pourquoi, malgré son immense respect pour le club londonien, il a choisi de rester à Munich.

L'option Real Madrid et les projets futurs

Le Real Madrid a également été mentionné comme l'un des principaux prétendants à Harry Kane sur le marché des transferts. Cependant, comme le club madrilène se concentre davantage sur les jeunes talents et les projets à long terme, cette piste est considérée comme fermée pour l'attaquant anglais. Cela a offert au Bayern une opportunité supplémentaire de conserver sa star.

La défaite en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine a durement affecté Kane sur le plan psychologique. Le joueur a lui-même admis sur ses réseaux sociaux que le vide ressenti était indescriptible et qu'il était difficile de passer si près de son rêve pendant huit années consécutives sans y parvenir. Cette défaite douloureuse devrait le motiver encore plus à remporter de grandes victoires avec le Bayern la saison prochaine.

En conclusion, Harry Kane s'est parfaitement adapté à l'environnement munichois et a établi une relation de confiance mutuelle avec la direction du club. Un accord officiel sur un nouveau contrat est attendu dans les prochains jours, ce qui mettra définitivement fin aux espoirs des supporters de Tottenham.