Romero n'a pas serré la main de Trump : les images après la finale font le tour du web

Les joueurs argentins, après leur défaite douloureuse contre l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026, ont reçu leurs médailles d'argent lors de la cérémonie de remise des prix. Cependant, le geste de Cristian Romero envers le président américain Donald Trump fait autant parler que le résultat du match.

Sur les vidéos diffusées, on voit le défenseur passer devant Trump, qui lui tendait la main, sans s'arrêter. Romero n'a pas encore expliqué la raison de ce geste.

Romero a pris sa médaille, mais n'a pas serré la main

Lors de la cérémonie, les joueurs argentins ont défilé un par un devant le président de la FIFA Gianni Infantino et Donald Trump pour recevoir leurs médailles d'argent.

Lorsque ce fut au tour de Cristian Romero, Trump a tendu la main. Cependant, le défenseur argentin est passé devant lui sans s'arrêter. Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux, suscitant diverses spéculations sur le caractère intentionnel du geste du joueur.

En même temps, la vidéo ne montre pas clairement l'intention de Romero. Le joueur était-il distrait ou a-t-il vraiment choisi de ne pas serrer la main ? Aucun commentaire personnel n'a été publié à ce sujet.

Les autres joueurs ont salué Trump

Pendant la cérémonie, le capitaine argentin Lionel Messi a serré la main d'Infantino et de Trump avant de recevoir sa médaille d'argent. La participation du président américain à la remise des prix avait été confirmée avant la finale.

Trump, aux côtés du patron de la FIFA, a remis les médailles aux joueurs des deux équipes. La présence de chefs d'État lors des finales de Coupe du Monde et des cérémonies de remise des prix a déjà été observée lors de précédentes éditions.

Le geste de Romero a été remarqué précisément pour cette raison : la plupart des joueurs passés avant et après lui ont serré la main des officiels présents.

L'Argentine a perdu le titre en prolongation

Le temps réglementaire de la finale de la Coupe du Monde 2026 s'est terminé sur un score nul. L'Argentine a joué les prolongations en infériorité numérique après l'expulsion d'Enzo Fernández.

À la 106e minute, entré en jeu en tant que remplaçant, Ferran Torres a profité d'une occasion dans la surface pour marquer l'unique but du match. L'Espagne s'est imposée 1-0, remportant son deuxième titre mondial depuis 2010.

L'Argentine, quant à elle, a manqué l'occasion de remporter un deuxième titre consécutif et termine le tournoi avec la médaille d'argent.

On ignore pourquoi Romero a agi ainsi

Les utilisateurs des réseaux sociaux interprètent le geste de Romero de différentes manières, allant d'une prise de position politique à une frustration liée à la défaite en finale.

Mais tant que le joueur ou l'Association du football argentin n'aura pas donné d'explication officielle, ces versions ne peuvent être acceptées comme des faits établis. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que Trump a tendu la main et que Romero est passé sans s'arrêter.

Ces quelques secondes d'images sont devenues l'une des scènes les plus discutées de la finale. L'Espagne a soulevé le trophée, mais Internet continue de jouer son propre match après la finale.