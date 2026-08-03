Une réussite plus grande que n’importe quelle ceinture : Umar écrit sur Makhachev

Le combattant de l’UFC Umar Nurmagomedov a annoncé une importante évolution spirituelle dans la vie d’Islam Makhachev. Selon lui, le champion de l’UFC dans deux catégories de poids a appris à réciter le Coran sans erreur et a commencé à le mémoriser.

Cette annonce intervient alors que Makhachev se prépare pour son prochain combat de championnat. Le Russe défendra pour la première fois sa ceinture des poids mi-moyens contre Ian Machado Garry lors de l’UFC 330, le 16 août à l’heure ouzbèke. Aux États-Unis, le tournoi aura lieu le 15 août à Philadelphie.

« C’est plus précieux que n’importe quelle ceinture de championnat »

Selon les informations que vous avez fournies, Umar Nurmagomedov a estimé sur les réseaux sociaux que le nouvel accomplissement de Makhachev était plus important que ses succès sportifs.

« Champion dans deux catégories de poids. Mais il existe une réussite plus grande encore que ces ceintures. Islam a appris à lire le Coran sans erreur. Il a maintenant commencé à le mémoriser. C’est plus précieux que n’importe quelle ceinture de championnat, voiture ou palais. »

Le propos d’Umar met surtout l’accent sur le développement personnel et spirituel de Makhachev, plutôt que sur ses résultats dans la cage. Apprendre à réciter correctement le Coran est un processus qui exige une pratique constante, de la patience et le suivi d’un enseignant.

Dans le même temps, il n’a pas été possible de vérifier indépendamment l’existence de la déclaration originale sur une page publique des réseaux sociaux appartenant à Umar. La citation est donc reprise sur la base de l’information fournie.

La discipline sportive s’étend désormais à un objectif spirituel

La carrière de Makhachev est associée à une grande discipline, à un entraînement régulier et à des plans à long terme. Selon le message d’Umar, le combattant applique désormais la même approche à la récitation et à la mémorisation du Coran.

Une personne qui mémorise entièrement le Coran est appelée « hafiz ». Toutefois, les propos d’Umar laissent entendre que Makhachev vient seulement de commencer ce parcours. Il serait donc inexact d’affirmer qu’il a déjà mémorisé l’intégralité du Coran.

Cette annonce a également révélé aux fans un détail important de la vie du champion en dehors de l’octogone : même les plus grands trophées sportifs ne peuvent remplacer les objectifs spirituels valorisés par son équipe.

Comment Makhachev a-t-il remporté les ceintures de l’UFC dans deux catégories de poids ?

Islam Makhachev a d’abord été champion des poids légers et a défendu sa ceinture avec succès à quatre reprises. Il a ensuite laissé vacant le titre des poids légers afin de monter chez les poids mi-moyens.

En novembre 2025, Makhachev a battu Jack Della Maddalena par décision unanime des juges et est devenu champion des poids mi-moyens. Selon l’UFC, il est devenu le premier combattant russe de l’histoire de l’organisation à remporter une ceinture dans deux catégories de poids.

Il est donc plus précis de qualifier Makhachev de « champion ayant détenu une ceinture dans deux catégories de poids » : il possède actuellement le titre des poids mi-moyens, tandis que la ceinture des poids légers appartient à un autre champion.

Aucun adversaire facile pour une première défense

Ian Machado Garry affrontera Makhachev dans le combat principal de l’UFC 330. L’Irlandais est classé numéro un chez les poids mi-moyens et affiche 17 victoires pour une seule défaite chez les professionnels.

Garry a obtenu sa chance au titre après les résultats suivants :

victoire contre Carlos Prates ;

victoire contre l’ancien champion Belal Muhammad ;

accession à la première place du classement de la division.

La seule défaite de sa carrière a été enregistrée contre Shavkat Rakhmonov, au terme d’un combat serré décidé par décision partagée des juges. L’UFC a souligné que les deux victoires suivantes de Garry l’avaient conduit au combat pour le titre.

Le combat aura lieu le 16 août à l’heure ouzbèke

L’UFC 330 se déroulera le soir du 15 août à la Xfinity Mobile Arena de Philadelphie, aux États-Unis. En raison du décalage horaire, la carte principale en Ouzbékistan sera diffusée dans la nuit du 16 août.

Combat principal :

Combattant Statut Islam Makhachev Champion des poids mi-moyens Ian Machado Garry Numéro un du classement Événement UFC 330 Lieu Philadelphie, États-Unis Date 15 août aux États-Unis, en Ouzbékistan 16 août

Il s’agira de la première défense de Makhachev dans sa nouvelle catégorie de poids. Une victoire ne lui permettrait pas seulement de conserver sa ceinture, mais aussi de revendiquer une domination durable chez les poids mi-moyens.

Deux défis différents — une seule discipline

Makhachev poursuit simultanément deux objectifs majeurs. Dans l’octogone, il devra défendre son titre face à la vitesse, aux frappes et à la mobilité de Garry. En dehors de la cage, il aurait commencé un parcours long et exigeant pour mémoriser le Coran.

La déclaration d’Umar Nurmagomedov a suscité un vif intérêt à cet égard : pour un combattant qui a remporté les ceintures les plus prestigieuses du sport mondial, le nouvel objectif prioritaire n’est pas une récompense matérielle, mais la connaissance spirituelle.

Selon vous, Makhachev réussira-t-il également sa première défense contre Garry ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !