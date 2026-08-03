Rodri se rapproche-t-il du Real Madrid ? Il reste un obstacle de 80 millions…

Le Real Madrid Manchester Cityaurait franchi une étape importante pour faire revenir Rodri en Espagne. Certaines sources affirment qu’un accord aurait été trouvé avec le joueur sur ses conditions personnelles, mais aucun accord définitif n’existe encore entre les clubs.

Le principal obstacle des négociations reste le montant du transfert. Selon Sergio Valentin, Manchester City réclame 80 millions d’euros pour le milieu de terrain de 30 ans. D’autres informations indiquent toutefois que la première offre du Real serait d’environ 50 millions d’euros et que le club madrilène serait prêt à payer au maximum 60 millions.

Un accord personnel a-t-il été trouvé avec Rodri ?

Digi Sport, s’appuyant sur les informations de Sergio Valentin, a annoncé que le Real et Rodri se seraient entendus sur les conditions personnelles du contrat. Le joueur serait lui aussi favorable à un transfert à Madrid.

Cependant, les informations publiées en Espagne ne concordent pas totalement. AS avait auparavant écrit qu’aucune négociation officielle n’avait eu lieu entre le Real et Manchester City et que les représentants du club madrilène avaient démenti tout accord avec Rodri. Il faut donc considérer pour l’instant l’information selon laquelle le contrat personnel serait prêt comme une rumeur de transfert, et non comme un fait officiel.

Qui propose les 80 millions d’euros ?

La principale différence entre les informations qui circulent se trouve précisément ici. Selon les sources disponibles, les 80 millions d’euros ne constituent pas l’offre du Real, mais le prix potentiel fixé par Manchester City.

Selon les informations de Sergio Valentin :

Élément Montant annoncé Demande de Manchester City 80 millions d’euros Limite potentielle du Real 60 millions d’euros Première offre verbale Environ 50 millions d’euros Écart entre les parties 20 à 30 millions d’euros

Ainsi, même si les conditions personnelles ont réellement été convenues, les clubs devront trouver un compromis important sur le prix pour finaliser le transfert.

La durée du contrat favorise le Real

Le contrat actuel de Rodri avec Manchester City expire à l’été 2027. Le club anglais souhaite prolonger son milieu de terrain, mais aucun nouveau contrat n’a encore été signé.

Cette situation donne un certain avantage au Real dans les négociations. Si Rodri ne prolonge pas, City aura deux options principales :

le vendre dès maintenant contre une indemnité importante ;

le conserver une saison supplémentaire, puis accepter le risque de le perdre gratuitement.

Dans le même temps, la position de Manchester City dans les négociations reste solide. Rodri joue un rôle essentiel dans le système de l’équipe et le club ne souhaite pas le laisser partir à bas prix.

Pourquoi le Real veut-il précisément Rodri ?

Ces dernières saisons, le club madrilène a eu besoin d’un milieu de terrain expérimenté capable de contrôler le rythme au centre, de couvrir la défense et de faire progresser le ballon de la première relance jusqu’à l’attaque.

Rodri peut remplir plusieurs de ces missions simultanément :

conserver le ballon sous pression ;

changer rapidement le sens du jeu ;

stopper les contre-attaques adverses dès leur première phase ;

se montrer dangereux sur coups de pied arrêtés et sur les tirs lointains ;

s’adapter à la pression des grands matchs.

Lauréat du Ballon d’or 2024, l’Espagnol a également été l’une des figures majeures du sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026, où il a remporté le prix du meilleur joueur du tournoi. L’intérêt du Real aurait augmenté précisément après cette compétition.

Mourinho soutient le transfert

Selon la presse espagnole, l’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, aurait demandé à renforcer le milieu de terrain et considérerait Rodri comme sa priorité.

El País affirme que le technicien portugais aurait convaincu la direction du club d’aborder sérieusement ce transfert. Selon lui, Rodri pourrait apporter contrôle, expérience et équilibre tactique à l’équipe.

En parallèle, des interrogations subsisteraient au sein du Real concernant l’âge du joueur, son historique de blessures et le risque lié à un contrat de longue durée.

Son état de santé influencera-t-il le prix du transfert ?

Fin juillet, Rodri a subi une intervention chirurgicale mineure en raison d’une gêne persistante au dos. Manchester City a confirmé qu’il avait commencé sa rééducation, sans toutefois préciser sa date de retour sur les terrains.

Le joueur ayant déjà souffert d’une grave blessure au genou, il est naturel que le Real examine en détail son état médical avant le transfert. Cet élément pourrait constituer l’un des principaux arguments du club madrilène pour tenter de faire baisser la demande de 80 millions d’euros.

Les informations concernant le PSG et le FC Barcelone

Selon AS, le PSG a pris contact au sujet de Rodri, mais le joueur aurait décliné l’intérêt du club parisien. Sa priorité serait de rejoindre le Real ou de rester à Manchester City.

Le FC Barcelone suivrait également la situation du joueur. Cependant, aucune information fiable ne confirme pour l’instant qu’il aurait officiellement refusé les Blaugrana. The Guardian a cité le PSG et le FC Barcelone parmi les clubs qui suivent la situation du joueur.

Que sait-on pour l’instant ?

Information Statut Le contrat de Rodri expire en 2027 Confirmé Le Real s’intéresse au joueur Rapporté par plusieurs sources Les conditions personnelles ont été convenues Confirmé par certaines sources, mais non officiel City réclame 80 millions d’euros Information de Sergio Valentin Le Real accepte de payer 80 millions Non confirmé Rodri a refusé le PSG Information d’AS Rodri a également refusé le FC Barcelone Aucune confirmation fiable Accord définitif entre les clubs Pas encore

Une seule décision pourrait déterminer l’issue du transfert

Si Rodri exige fermement de rejoindre le Real et refuse de prolonger avec Manchester City, le club anglais pourrait être contraint de revoir son prix à la baisse. Dans le cas contraire, le joueur a de fortes chances de rester une saison supplémentaire à Manchester.

Les informations actuelles indiquent que le transfert est possible, mais la question des 80 millions d’euros reste ouverte. Aussi crédibles que soient les informations sur un accord personnel, Rodri ne deviendra un joueur du Real qu’après un accord entre le Real et Manchester City sur le montant du transfert.

Selon vous, le Real ferait-il le bon choix en déboursant 80 millions d’euros pour Rodri, âgé de 30 ans ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !