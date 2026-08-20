En Arabie saoudite un autre transfert majeur a été réalisé. Le milieu de terrain de Manchester City, Tijjani Reijnders, poursuivra sa carrière à Al-Qadsiah.

Le club saoudien a officiellement annoncé la signature du joueur néerlandais de 28 ans. Le plus intéressant est le montant du transfert, estimé à 61 millions d’euros.

Al-Qadsiah réalise un transfert historique

Le transfert de Reijnders de Manchester City vers l’Arabie saoudite est considéré comme l’une des opérations les plus coûteuses de l’histoire du football du pays.

Selon les informations disponibles, ce transfert évalué à 61 millions d’euros en Arabie saoudite est le cinquième achat le plus cher de l’histoire de la Saudi Pro League .

Le transfert de Tijjani Reijnders est devenu l’un des accords les plus importants du football saoudien.

Qui a été recruté pour plus cher que Reijnders ?

Parmi les joueurs transférés pour un montant supérieur à celui de Reijnders dans l’histoire du championnat saoudien, on retrouve les noms suivants :

Neymar ;

Jhon Durán ;

Crysencio Summerville ;

Mateo Retegui.

Ainsi, la somme dépensée par Al-Qadsiah pour Reijnders est considérée comme l’un des plus gros transferts de l’histoire de la ligue.

Les détails du contrat n’ont pas encore été dévoilés

La durée de l’accord conclu avec le milieu de terrain néerlandais de 28 ans et ses autres conditions n’ont pas encore été communiquées au public.

Une chose est toutefois certaine : Al-Qadsiah a dépensé une somme importante pour renforcer son milieu de terrain avec un joueur de haut niveau.

Indicateur Informations Joueur Tijjani Reijnders Âge 28 Nouveau club Al-Qadsiah Ancien club Manchester City Montant du transfert 61 millions d’euros Classement dans la ligue saoudienne 5e parmi les transferts les plus chers

La ligue saoudienne s’offre une nouvelle star

Ces dernières années, les clubs d’Arabie saoudite continuent d’attirer des joueurs connus et de haut niveau du football mondial. Le transfert de Reijnders à Al-Qadsiah est devenu un nouvel accord majeur de cette stratégie.

La principale question est désormais la suivante : Tijjani Reijnders pourra-t-il justifier son montant de transfert de 61 millions d’euros à Al-Qadsiah ?

Selon vous, le transfert de Reijnders en Arabie saoudite est-il une bonne décision pour Al-Qadsiah ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette actualité avec les fans de football sur Telegram et les autres réseaux sociaux.