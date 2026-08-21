Troy Deeney : Manchester United ne se qualifiera pas pour la Ligue des champions

L’ancien attaquant de Watford Troy Deeney «Manchester United pourrait ne pas décrocher une place en Ligue des champions à l’issue de la nouvelle saison, estime-t-il. Selon lui, le grand nombre de matchs à venir et le manque de profondeur de l’effectif pourraient placer l’équipe dans une situation difficile.

1. Le principal problème : le nombre de matchs

Deeney a déclaré qu’il était pour l’instant difficile d’imaginer comment United s’adapterait à un match tous les trois jours.

Lors de la nouvelle saison, l’équipe participera, en plus de la Premier League, à la Ligue des champions, à la FA Cup et à la League Cup.

« Pour l’instant, je ne pense pas qu’ils puissent se qualifier pour la Ligue des champions. La raison, c’est que nous ne savons pas encore comment Michael Carrick gérera trois matchs par semaine à ce niveau. Vous devrez désormais jouer en Premier League, en Ligue des champions, en FA Cup et en League Cup. On attend beaucoup plus de vous désormais ».

2. Le facteur Bruno Fernandes

Deeney a également émis des doutes sur la capacité du capitaine de l’équipe, Bruno Fernandes, à reproduire ses performances exceptionnellement élevées de la saison dernière.

Fernandes a été l’un des joueurs les plus importants de United la saison dernière. Sous la direction de Michael Carrick, l’équipe a terminé troisième de Premier League et retrouvé la Ligue des champions.

«Pensez-vous vraiment que Bruno Fernandes va encore réaliser une telle saison ? », a déclaré Deeney.

3. Manchester United dispose-t-il d’une profondeur d’effectif suffisante ?

Selon Deeney, la question principale est de savoir si l’équipe pourra maintenir le même niveau dans toutes les compétitions au fil de la saison.

«Manchester United a renforcé son effectif lors du mercato estival, mais certains spécialistes estiment que l’équipe doit encore se renforcer en défense et à d’autres postes.

«À mon avis, ils n’ont pas un effectif assez profond pour toutes les compétitions et cela aura un impact », a déclaré Deeney.

C’est pourquoi Deeney estime que le plus grand défi pour United sera pour Carrick de maintenir l’équipe à un haut niveau pendant toute la saison et d’utiliser efficacement les ressources de l’effectif.

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