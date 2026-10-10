Nurbek Oralbay, l'adversaire de Tura-bek Khabibullaev aux Jeux asiatiques, est forfait

·6·Sport
Nurbek Oralbay, l'adversaire de Tura-bek Khabibullaev aux Jeux asiatiques, est forfait

Le médaillé d'argent des Jeux olympiques d'été de Paris 2024, célèbre boxeur kazakh Nurbek Oralbay a subi une grave blessure après les Jeux asiatiques organisés au Japon. Selon les informations relayées par le journaliste sportif Aslan Kajenov, le boxeur, qui concourt dans la catégorie des moins de 90 kg, ne pourra pas participer au championnat national en raison de cette blessure.

L'athlète a personnellement contacté le journaliste pour clarifier la situation et s'est déclaré prêt à fournir des documents médicaux afin d'écarter tout doute parmi les supporters locaux.

« J'ai une grave blessure à l'épaule » : la déclaration d'Aslan Kajenov

Le journaliste note que Nurbek Oralbay a contracté cette blessure lors d'un combat intense contre le boxeur ouzbek :

  • Détails de la blessure : « Nurbek m'a contacté lui-même. Il a déclaré qu'en raison de sa blessure, il ne pourra pas monter sur le ring pour le championnat du Kazakhstan. Lors du combat acharné contre Tura-bek Khabibullaev, son épaule a été gravement touchée », écrit Kajenov ;

  • Transparence et preuves : Afin de mettre fin aux rumeurs selon lesquelles l'athlète éviterait la compétition, il a précisé qu'il était prêt à montrer les conclusions officielles des médecins et les images d'IRM si nécessaire ;

  • Prétention au leadership : Oralbay a également souligné qu'il ne craint aucune concurrence interne dans sa catégorie et qu'une fois rétabli et de retour sur le ring, il a l'intention de prouver qu'il reste au Kazakhstanle boxeur le plus fort.

Le duel ouzbeko-kazakh aux Jeux asiatiques

Dans le cadre des Jeux asiatiques 2026, les combats dans la catégorie des moins de 90 kg se sont terminés de manière inattendue sans médaille pour Nurbek Oralbay :

  • 1/8 de finale : Le boxeur kazakh a commencé le tournoi avec assurance, battant l'Afghan Silab Nuri sur le score de 5:0 ;

  • Le choc des quarts de finale : Lors du combat tendu pour une place en demi-finale et une médaille garantie, il a affronté le représentant de l'Ouzbékistan Tura-bek Khabibullaev a été son adversaire. Selon la décision partagée des juges (2:3), Khabibullaev a gagné, éliminant le vice-champion olympique de la compétition ;

  • Le sacre de Tura-bek : Après ce combat, le jeune boxeur ouzbek, porté par une grande confiance, a battu tous ses adversaires lors des deux étapes suivantes, remportant la médaille d'or des Jeux asiatiques et montant sur la plus haute marche du podium.

Actuellement, le boxeur kazakh poursuit ses traitements médicaux et, une fois complètement rétabli, il se préparera à prendre sa revanche lors de nouvelles compétitions internationales.

Nurbek OralbayJeux Asiatiques 2026Championnat du KazakhstanTura-bek KhabibullaevBoxe
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Journée intense aux Jeux asiatiques : 5 boxeurs ouzbeks sur le ring demainJournée intense aux Jeux asiatiques : 5 boxeurs ouzbeks sur le ring demain27 septembre 21:13Jeux asiatiques 2026 : Marat Mavlonov décroche l'argent après une finale intense !Jeux asiatiques 2026 : Marat Mavlonov décroche l'argent après une finale intense !3 octobre 14:13Jeux Asiatiques 2026 : Une nouvelle médaille pour notre taekwondoïste Svetlana SaidovaJeux Asiatiques 2026 : Une nouvelle médaille pour notre taekwondoïste Svetlana Saidova3 octobre 13:43Sitora Turdibekova remporte la médaille de bronze aux Jeux asiatiquesSitora Turdibekova remporte la médaille de bronze aux Jeux asiatiques30 septembre 10:43La médaille d'or d'une athlète d'Asie centrale annulée à cause de ses chaussuresLa médaille d'or d'une athlète d'Asie centrale annulée à cause de ses chaussures30 septembre 09:03Record absolu : Vladimir Svechnikov remporte l'or aux Jeux asiatiquesRecord absolu : Vladimir Svechnikov remporte l'or aux Jeux asiatiques24 septembre 17:21
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City