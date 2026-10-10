Nurbek Oralbay, l'adversaire de Tura-bek Khabibullaev aux Jeux asiatiques, est forfait

Le médaillé d'argent des Jeux olympiques d'été de Paris 2024, célèbre boxeur kazakh Nurbek Oralbay a subi une grave blessure après les Jeux asiatiques organisés au Japon. Selon les informations relayées par le journaliste sportif Aslan Kajenov, le boxeur, qui concourt dans la catégorie des moins de 90 kg, ne pourra pas participer au championnat national en raison de cette blessure.

L'athlète a personnellement contacté le journaliste pour clarifier la situation et s'est déclaré prêt à fournir des documents médicaux afin d'écarter tout doute parmi les supporters locaux.

« J'ai une grave blessure à l'épaule » : la déclaration d'Aslan Kajenov

Le journaliste note que Nurbek Oralbay a contracté cette blessure lors d'un combat intense contre le boxeur ouzbek :

Détails de la blessure : « Nurbek m'a contacté lui-même. Il a déclaré qu'en raison de sa blessure, il ne pourra pas monter sur le ring pour le championnat du Kazakhstan. Lors du combat acharné contre Tura-bek Khabibullaev, son épaule a été gravement touchée », écrit Kajenov ;

Transparence et preuves : Afin de mettre fin aux rumeurs selon lesquelles l'athlète éviterait la compétition, il a précisé qu'il était prêt à montrer les conclusions officielles des médecins et les images d'IRM si nécessaire ;

Prétention au leadership : Oralbay a également souligné qu'il ne craint aucune concurrence interne dans sa catégorie et qu'une fois rétabli et de retour sur le ring, il a l'intention de prouver qu'il reste au Kazakhstanle boxeur le plus fort.

Le duel ouzbeko-kazakh aux Jeux asiatiques

Dans le cadre des Jeux asiatiques 2026, les combats dans la catégorie des moins de 90 kg se sont terminés de manière inattendue sans médaille pour Nurbek Oralbay :

1/8 de finale : Le boxeur kazakh a commencé le tournoi avec assurance, battant l'Afghan Silab Nuri sur le score de 5:0 ;

Le choc des quarts de finale : Lors du combat tendu pour une place en demi-finale et une médaille garantie, il a affronté le représentant de l'Ouzbékistan Tura-bek Khabibullaev a été son adversaire. Selon la décision partagée des juges (2:3), Khabibullaev a gagné, éliminant le vice-champion olympique de la compétition ;

Le sacre de Tura-bek : Après ce combat, le jeune boxeur ouzbek, porté par une grande confiance, a battu tous ses adversaires lors des deux étapes suivantes, remportant la médaille d'or des Jeux asiatiques et montant sur la plus haute marche du podium.

Actuellement, le boxeur kazakh poursuit ses traitements médicaux et, une fois complètement rétabli, il se préparera à prendre sa revanche lors de nouvelles compétitions internationales.