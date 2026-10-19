Les judokas ouzbeks terminent le tournoi international d'Aktau avec 13 médailles

Dans la ville kazakhe d'Aktau, le prestigieux tournoi de judo «Aktau Asian Open 2026» a pris fin.

Lors de deux jours de compétitions intenses et acharnées, les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont fait preuve d'une grande maîtrise, s'assurant une place parmi les leaders au classement général. Nos compatriotes ont remporté 5 médailles d'or, 2 d'argent et 6 de bronze, soit un total de 13 médailles .

Il est à noter que nos athlètes, champions dans leurs catégories de poids respectives, ont ajouté de précieux 100 points à leur compteur pour le classement mondial de la Fédération internationale de judo (IJF).

Podium d'or : Leaders et nouveaux noms

Au sein de notre équipe nationale, 5 de nos judokas ont vaincu tous leurs adversaires pour remporter le titre suprême :

Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg) : est devenue championne dans la catégorie la plus légère grâce à ses mouvements rapides et précis ;

Diyora Keldiyorova (-52 kg) : la star mondiale et olympique a prouvé une fois de plus qu'elle est inégalée dans sa catégorie, offrant aux fans une victoire convaincante ;

Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg) : a décroché la médaille d'or lors d'une finale masculine disputée ;

Mirjalol Normo‘minov (-100 kg) : a fait preuve d'une technique supérieure dans la catégorie des poids lourds pour monter sur la plus haute marche du podium ;

Muhammadali Tangriyev (+100 kg) : a offert la cinquième médaille d'or à notre équipe avec une domination totale chez les poids lourds.

Argent et bronze : Compétition féroce et places sur le podium

De plus, 8 autres de nos judokas ont figuré parmi les médaillés :

Médaillés d'argent : Shinar Ibrayeva (-78 kg) ; Ramazon Allaberdiyev (-90 kg).

Médaillés de bronze : Halimajon Qurbonova (-48 kg) ; Muhayyo Ahmatova (-57 kg) ; Sarvinoz Husanova (-63 kg) ; Farangiz Hojiyeva (-70 kg) ; Azizbek Avazmurodov (-90 kg) ; Sultonbek Abdushukurov (-90 kg).



Ces 13 médailles et les points de classement obtenus sur les tatamis d'Aktau ont prouvé une fois de plus le prestige de l'école de judo ouzbèke sur la scène internationale.