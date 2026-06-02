Windows mobile et Intel : Acer présente le PC de jeu portable Predator Atlas 8

Acer a présenté son nouveau PC de jeu portable Predator Atlas 8 lors du salon Computex 2026. Cet appareil compact fonctionne avec le processeur Intel Arc G3 de nouvelle génération et Windows 11 Home, conçu pour les joueurs en déplacement. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'appareil est équipé d'un écran tactile IPS de 8 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels. L'écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 500 nits et la technologie VRR (Variable Refresh Rate). Le verre Corning Gorilla Glass Victus est utilisé pour la protection. Le gadget dispose également de deux haut-parleurs de 2 watts et de deux microphones à réduction de bruit.

Sur le plan technique, le modèle Predator Atlas 8 est équipé de processeurs Intel Arc G3 ou ARC G3 Extreme, jusqu'à 24 Go de mémoire vive LPDDR5x et jusqu'à 1 To de stockage SSD. La capacité de la batterie est de 60 ou 80 Wh au choix. Le système de refroidissement utilise la technologie Predator AeroBlade avec deux ventilateurs (dont un en métal).

Le PC comprend deux ports Thunderbolt 4, un emplacement pour carte microSD et un module Intel Killer Wi-Fi 7. Le poids de l'appareil est de 770 grammes avec la batterie de 80 Wh. Pour le contrôle des jeux, il dispose de joysticks analogiques pleine taille et de gâchettes L2/R2 avec capteurs à effet Hall.

Une caractéristique unique de l'appareil est le commutateur bimode des gâchettes. Cela permet à l'utilisateur de basculer instantanément la course de la gâchette entre un mode rapide (pour les jeux de tir) ou analogique fluide (pour les jeux de course). La commercialisation du Predator Atlas 8 est prévue pour octobre 2026.