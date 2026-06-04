Un tribunal américain suspend la fermeture du centre de recherche atmosphérique

Un tribunal fédéral américain a temporairement bloqué la tentative de l'administration de Donald Trump de priver le National Center for Atmospheric Research (NCAR) du contrôle de son complexe de supercalculateurs. Cette décision constitue une victoire importante pour l'une des institutions de recherche climatique et météorologique les plus prestigieuses au monde. Le conflit a commencé en décembre dernier, lorsque le gouvernement a annoncé de manière inattendue son intention de dissoudre la structure de gestion du NCAR et de transférer le centre de supercalculateurs du Wyoming à un autre opérateur. Ixbt.com rapporte .

La juge Brooke Jackson, qui a examiné l'affaire, a conclu que la National Science Foundation (NSF) avait pris une décision finale concernant le transfert du centre avant la fin de la période de consultation publique. Selon les documents judiciaires, les représentants de l'agence ont informé l'organisation gestionnaire de la décision dès février, alors que le processus de collecte des avis était toujours en cours. Le tribunal a particulièrement souligné que les agences gouvernementales n'avaient pas fourni d'explication crédible justifiant le transfert du centre de supercalculateurs à un autre opérateur.

La décision du tribunal a qualifié les actions de l'agence d'« arbitraires et injustifiées », ce qui pourrait violer l'Administrative Procedure Act régissant les agences fédérales. L'UCAR, l'organisation gérant le NCAR, a convaincu le tribunal que les incertitudes futures poussaient des experts techniques rares à démissionner, causant un préjudice réel à l'institution. En conséquence, le tribunal a interdit le transfert forcé du complexe de supercalculateurs jusqu'à l'examen complet de l'affaire.

Néanmoins, tous les risques pour le NCAR ne sont pas écartés. Les documents du dossier mentionnent des plans visant à scinder le centre, à transférer certains programmes scientifiques à d'autres organisations et même à vendre le siège social dans le Colorado. Pour rappel, en décembre 2025, l'administration de Donald Trump avait exprimé son intention de réorganiser le centre, l'accusant de diffuser des « prévisions alarmistes » sur le changement climatique. La communauté scientifique considère ces mesures comme une tentative d'affaiblir les capacités de recherche climatique des États-Unis.