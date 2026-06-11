Robots assistants pour trains : Une nouvelle technologie en phase de test

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Robots assistants pour trains : Une nouvelle technologie en phase de test

Les Chemins de fer russes étudient la possibilité d'utiliser des robots pour assister les agents à bord des trains de voyageurs. Selon le service de presse de l'entreprise, les premiers tests ont été effectués sur un train Lastochka dans un dépôt, sans passagers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Bien que l'équipement ait démontré une performance stable lors des essais initiaux, des tests supplémentaires sont nécessaires pour prendre une décision finale sur une mise en œuvre complète. Les experts soulignent la nécessité d'améliorer la conception et les spécifications techniques des robots, ainsi que de les tester pendant que le train circule à différentes vitesses.

Selon les représentants de l'entreprise, la sécurité et le confort des passagers restent la priorité absolue. Les propositions de divers fabricants sont actuellement à l'étude. Cependant, il n'est pas prévu que les robots remplacent totalement les agents de bord.

Les technologies numériques permettent au personnel d'accomplir ses tâches plus efficacement et de consacrer plus de temps aux passagers. Par conséquent, les robots sont considérés uniquement comme des outils auxiliaires et non comme une alternative au travail humain.

RobotiqueTechnologieInnovationTransportIntelligence Artificielle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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