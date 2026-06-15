Samsung et SK Hynix prévoient de construire une nouvelle usine majeure de semi-conducteurs en Corée du Sud

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Samsung et SK Hynix prévoient de construire une nouvelle usine majeure de semi-conducteurs en Corée du Sud

Alors que la demande mondiale en AI et en hautes technologies augmente de façon spectaculaire, les géants technologiques sud-coréens Samsung Electronics et SK Hynix franchissent une nouvelle étape stratégique pour étendre leurs capacités de production. Selon les informations, les entreprises discutent de la possibilité de construire leur premier complexe d'usines commun pour la fabrication de composants semi-conducteurs dans la région de Honam. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, plusieurs sites potentiels pour le nouveau site industriel sont à l'étude, notamment Gwangju, Saemangeum et Muan. Selon la publication ixbt.com, l'emplacement final du projet n'a pas encore été officiellement confirmé, mais une décision précise et une annonce officielle sont attendues d'ici la fin du mois. Cette initiative est considérée comme une étape importante pour le développement de l'économie régionale et le maintien du leadership sur le marché mondial des puces.

Stratégie d'augmentation des capacités de production

Samsung renforce considérablement sa position dans le segment des puces mémoire à haute bande passante (HBM). L'entreprise a réussi à augmenter son volume de production de HBM de près de 50 % par rapport à 2025. Selon les plans stratégiques, Samsung vise à atteindre un niveau de production de 250 000 plaquettes de semi-conducteurs par mois d'ici la fin de 2026.

Parallèlement, SK Hynix est également dans une phase d'expansion active. L'usine P&T7 de l'entreprise à Cheongju, qui produit des composants avancés d'emballage et de test, est actuellement en cours de construction. Selon le plan, ce complexe de haute technologie sera pleinement opérationnel en 2027 et commencera à fournir des composants de qualité au marché mondial.

La filiale Samsung Electro-Mechanics n'est pas en reste. L'entreprise envisage des investissements supplémentaires dans son usine existante à Sejong. Cette mesure s'explique par la forte augmentation de la demande de substrats d'emballage FC-BGA de la part de clients majeurs sur le marché nord-américain.

Ces projets à grande échelle sont d'une importance capitale non seulement pour la Corée du Sud, mais pour toute l'industrie technologique mondiale. Ces nouvelles capacités serviront de moteur principal pour remédier à la pénurie de puces mémoire nécessaires aux smartphones modernes, aux serveurs et aux systèmes d'AI. Pour les consommateurs, ces nouvelles sont indirectement importantes, car l'augmentation de la production mondiale contribue à stabiliser les prix des gadgets et du matériel informatique.

SamsungSK HynixSemi-conducteurTechnologieCorée du Sud
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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