FSP présente un bloc d'alimentation de 3,3 kW et des nouveautés au Computex 2026

Lors du prestigieux salon Computex 2026 à Taïwan, FSP a présenté une nouvelle génération d'appareils destinés aux PC haute performance, aux stations de travail et aux systèmes d'intelligence artificielle (AI PC). Le stand de l'entreprise, organisé sous le slogan « Powering AI Together », a mis l'accent sur l'adaptabilité des produits aux charges de travail AI locales. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

L'un des exposants les plus marquants du salon a été le bloc d'alimentation FSP Cannon 3300W. La série Cannon a historiquement été conçue pour alimenter de nombreuses cartes graphiques, notamment pour le minage. Cependant, selon ixbt.com, cet appareil est désormais présenté comme une solution pour les stations AI fonctionnant avec plusieurs GPU. La puissance du nouveau modèle a été augmentée de 2,5 kW à 3,3 kW, et il dispose de six connecteurs 12V-2x6 ainsi que de la certification 80 Plus Platinum.

Le Cannon 3300W a également été profondément renouvelé sur le plan technique : il repose sur des condensateurs japonais et la technologie GaN (nitrure de gallium). Cette technologie, habituellement utilisée dans les chargeurs d'ordinateurs portables compacts, a été appliquée cette fois-ci à un bloc d'alimentation massif. Le fabricant souligne que l'appareil ne commence à produire un bruit significatif qu'à une charge supérieure à 90 %, ce qui témoigne de sa très haute efficacité.

Systèmes compacts et flagships blancs

L'entreprise n'a pas oublié les amateurs de systèmes compacts. Le modèle Dagger PM 1200W au format SFX-L a été exposé. Supportant les standards ATX 3.1 et PCIe 5.1, ce bloc certifié 80 Plus Platinum est entièrement modulaire et sera commercialisé en noir et en blanc. Cela permet l'utilisation de cartes graphiques puissantes même dans des boîtiers de petit volume.

De plus, la version blanche du célèbre flagship de l'entreprise, le modèle Mega Ti 1650W — White Edition, a été présentée. Ce bloc certifié 80 Plus Titanium est destiné aux PC de jeu exigeant une puissance extrêmement élevée. Son mode Eco arrête complètement le ventilateur lorsque la charge du système est inférieure à 40 %, assurant un silence absolu.

Boîtiers et systèmes de refroidissement innovants

L'un des produits les plus attrayants du stand FSP a été le boîtier M581. Ce boîtier au format « aquarium » se distingue par son design en verre courbé. Les caractéristiques distinctives de l'appareil sont les suivantes :

un petit écran installé sur le ventilateur arrière (affichant la température et la vitesse de rotation) ;

un bloc de ventilateurs avant pivotant (permettant de diriger le flux d'air directement vers la carte graphique) ;

un système d'éclairage intelligent changeant de couleur selon la température du système ;

le support de cartes graphiques jusqu'à 445 mm et de cartes mères avec connectique arrière.

Par ailleurs, FSP a présenté un système de refroidissement liquide de 360 mm nommé FSP AL36. Le principal avantage de cet appareil est qu'aucun logiciel spécifique n'est requis pour son réglage. De plus, le boîtier U500 présenté l'année dernière a été exposé à nouveau dans un nouveau contexte — comme base pour des stations de travail basées sur l'AI.