IA et sécurité nationale : les États-Unis interdisent l'exportation des modèles d'Anthropic

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IA et sécurité nationale : les États-Unis interdisent l'exportation des modèles d'Anthropic

Le gouvernement américain a ordonné à la société Anthropic de restreindre l'exportation de ses modèles d'IA les plus puissants — Fable et Mythos — en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale. Cette interdiction s'applique non seulement aux États étrangers, mais aussi aux citoyens étrangers résidant aux États-Unis. Suite à cette décision inattendue, le géant de l'IA a complètement retiré les deux modèles, et ils ne sont plus accessibles à personne depuis une semaine. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Cet événement représente un test particulier pour le gouvernement américain. Reste à savoir si l'administration de Washington pourra maîtriser les technologies d'IA avancées via des mécanismes de contrôle des exportations. Auparavant, des tentatives similaires concernant les technologies de chiffrement et les logiciels espions n'avaient pas produit les résultats escomptés. Selon ixbt.com, ce conflit pourrait définir de nouvelles règles que non seulement Anthropic, mais tous les autres laboratoires d'IA devront respecter.

Pourquoi Mythos et Fable ont-ils été jugés dangereux ?

Lorsqu'Anthropic a présenté le modèle Mythos en avril, elle l'avait décrit comme un outil puissant capable de causer des ravages majeurs dans le cyberespace. C'est pourquoi, avant même l'interdiction, l'accès à ce modèle était limité à 150 entreprises et organisations gouvernementales testeurs. L'objectif était d'aider les défenseurs à renforcer leurs logiciels avant que des acteurs malveillants n'y aient accès.

On dit que deux événements principaux ont déclenché l'interdiction. Premièrement, Anthropic a autorisé l'opérateur sud-coréen SK Telecom à utiliser le modèle Mythos. Les autorités américaines soupçonnent cette entreprise d'avoir des liens avec la Chine, bien que SK Telecom ait nié ces allégations. Deuxièmement, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a averti le gouvernement qu'un moyen de contourner les systèmes de sécurité du modèle Fable 5 avait été trouvé. Bien qu'Anthropic ait qualifié cette erreur de mineure, le département du Commerce des États-Unis a immédiatement publié une directive de contrôle des exportations.

Expérience historique : le contrôle des exportations fonctionne-t-il ?

Les tentatives des gouvernements de limiter la propagation des cybertechnologies ne sont pas nouvelles, mais l'histoire montre que les succès sont rares. Dans les années 1990, le gouvernement américain a considéré le logiciel PGP (Pretty Good Privacy), permettant le chiffrement des données, comme une arme et a ouvert une affaire pénale contre son créateur, Phil Zimmermann. Cependant, Zimmermann a publié le code du logiciel sous forme de livre, le plaçant sous la protection de la liberté d'expression, ouvrant ainsi la voie aux technologies de chiffrement utilisées aujourd'hui dans des messageries comme Signal et WhatsApp.

De plus, au début des années 2010, après qu'il a été révélé que des logiciels espions occidentaux étaient utilisés contre des opposants au Moyen-Orient, l'Arrangement de Wassenaar a été élargi à l'échelle internationale. Cet accord vise à limiter l'exportation de technologies pouvant être utilisées à des fins civiles et militaires. La situation avec Anthropic est la prochaine étape cruciale pour démontrer l'efficacité de ces méthodes à l'ère de l'IA.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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