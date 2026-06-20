Le réseau Starlink officiellement lancé dans un autre pays d'Afrique

L'internet par satellite Starlink, appartenant à la société SpaceX fondée par Elon Musk, continue d'étendre sa couverture mondiale. À l'étape suivante, le Royaume du Lesotho, sur le continent africain, a été connecté à ce réseau à haute vitesse. Cette étape ouvre de nouvelles opportunités non seulement pour les utilisateurs ordinaires, mais aussi pour la sécurité nationale et les services d'urgence. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Actuellement, les services Starlink ont été déployés avec succès dans plus de 25 commissariats de police au Lesotho, dans les systèmes de gestion du trafic routier ainsi que dans les groupes de lutte contre les catastrophes naturelles. Le chef de l'entreprise, Elon Musk, l'a annoncé sur sa page de réseau social. La fourniture d'internet à de tels objets stratégiques améliorera l'efficacité du maintien de l'ordre public et de la prise de mesures rapides dans le pays.

Une solution moderne aux défis infrastructurels

Dans des régions au relief complexe et montagneux comme le Lesotho, l'installation de câbles de communication terrestres traditionnels est économiquement très coûteuse ou techniquement impossible. Starlink s'avère être le moyen le plus optimal pour fournir un internet stable avec une faible latence à ces zones reculées. L'objectif est de combler la fracture numérique et de permettre à la population d'accéder aux technologies de l'information modernes.

Selon les informations d'ixbt.com, Starlink a récemment été approuvé par le gouvernement irakien. Cela démontre que le réseau satellite occupe une place active non seulement dans les pays démocratiques de l'Ouest, mais aussi dans des régions aux conditions politiques et géographiques complexes.

Indicateurs mondiaux et plans futurs

Aujourd'hui, l'ampleur du projet Starlink a atteint un niveau impressionnant. L'état actuel du projet se reflète dans les chiffres suivants :

Plus de 10 000 satellites actifs orbitent autour de la Terre ;

Le service est utilisé dans 160 pays du monde ;

Le nombre d'abonnés à l'échelle mondiale a dépassé les 12 millions.

L'entreprise n'a pas l'intention de s'arrêter. Les spécialistes de SpaceX travaillent déjà sur la nouvelle génération de satellites V3. Le premier lot de ces appareils devrait être lancé dans l'espace en 2026 via la fusée Starship. Cela permettra d'augmenter encore la vitesse d'internet et d'élargir la zone de couverture.

Dans le contexte de l'Ouzbékistan, l'introduction de technologies comme Starlink pourrait être d'une grande importance, en particulier pour les écoles et les établissements médicaux dans les villages reculés et les zones montagneuses. Pour l'instant, des négociations et des processus de test se poursuivent pour le déploiement complet de ce service dans notre région.