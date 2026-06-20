Les nouveaux processeurs écoénergétiques de la famille Wildcat Lake développés par Intel affichent des performances bien plus élevées que prévu. Selon les dernières données du benchmark PassMark, le Intel Core 3 304, le plus petit représentant de cette série, s'est rapproché du niveau de l'Apple A18 Pro, l'une des plateformes mobiles les plus puissantes d'Apple. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Intel a présenté sa plateforme Wildcat Lake comme une solution destinée aux ordinateurs portables bon marché et écoénergétiques. Cette architecture de processeur combine des cœurs de performance Cougar Cove, hérités de gammes supérieures comme Panther Lake, et des cœurs d'efficacité Darkmont. Selon la publication ixbt.com, cette combinaison a donné des résultats inattendus.

Tests de benchmark et spécifications techniques

Dans les tests PassMark, le processeur Intel Core 3 304 a réussi à obtenir 3676 points en mode single-thread et environ 11 543 points en mode multi-thread. Pour comparaison, la puce Apple A18 Pro, installée dans les smartphones iPhone 16 Pro, enregistre en moyenne 3982 points en test single-thread et 11 804 points en mode multi-thread. Cela signifie que la puce destinée aux ordinateurs portables abordables n'est qu'à quelques pourcents derrière le produit phare d'Apple.

Il est notable que l'Intel Core 3 304 possède une configuration très modeste, composée de seulement 5 cœurs (1 cœur de performance et 4 cœurs d'efficacité). L'Apple A18 Pro dispose quant à lui d'un CPU à 6 cœurs. Cela prouve que les ingénieurs d'Intel ont réalisé des progrès significatifs en termes d'efficacité architecturale.

Positionnement sur le marché et concurrence

Actuellement, les appareils basés sur Wildcat Lake ont commencé à être vendus sur le marché mondial autour de 600 dollars. Sur le marché technologique d'Ouzbékistan, la demande pour les ordinateurs portables de ce segment a toujours été élevée, car ils offrent le meilleur rapport qualité-prix pour les études et le travail de bureau. Il convient de noter que ces ordinateurs portables sont souvent dotés de plus de RAM que des modèles plus chers comme le MacBook Air.

Cette nouvelle pourrait marquer un changement révolutionnaire dans le segment des ordinateurs portables abordables. Si les processeurs budget peuvent égaler les puces de smartphones les plus modernes, cela permettra aux utilisateurs d'acquérir des appareils rapides à moindre coût. Il est clair que cette étape d'Intel obligera Apple et d'autres concurrents à perfectionner davantage leurs produits.