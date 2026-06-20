Le lanceur Falcon 9 de SpaceX effectue un atterrissage bruyant en Californie

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Le lanceur Falcon 9 de SpaceX effectue un atterrissage bruyant en Californie

L'entreprise SpaceX, fondée par Elon Musk, a réalisé son prochain vol réussi. Lancé vendredi depuis la base des forces spatiales de Vandenberg en Californie, le lanceur Falcon 9 a placé une cargaison secrète en orbite dans le cadre de la mission NROL-179. La particularité de ce vol est que la fusée n'est pas revenue sur une plateforme maritime, mais directement sur terre. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

Selon les informations d'ixbt.com, c'était le troisième vol spatial pour le premier étage du lanceur participant à cette mission. Auparavant, cet équipement avait été utilisé pour deux missions du projet Starlink. La fusée a décollé du complexe de lancement SLC-4E et, après avoir accompli sa mission, a atterri avec succès sur la zone d'atterrissage 4 (LZ-4) de la base de Vandenberg.

Effets sonores et particularités de l'atterrissage terrestre

Habituellement, les fusées de SpaceX atterrissent sur des navires autonomes spéciaux dans l'océan. Cette méthode est la pratique standard la plus utilisée pour économiser le carburant et pour des raisons de sécurité. Cependant, lors de ce vol, le retour du premier étage sur terre s'est accompagné d'une « bande sonore » particulière pour la population locale. Les habitants des comtés de Santa-Barbara, San-Luis-Obispo et Ventura ont entendu de puissants bangs sonores lors du retour de la fusée.

Les experts expliquent que ces effets sonores sont le résultat de l'entrée de la fusée dans l'atmosphère à une vitesse supérieure à celle du son. Selon les conditions météorologiques, ces ondes de choc peuvent se répéter plusieurs fois. Bien que cela soit bruyant pour la population, l'atterrissage sur terre facilite considérablement le processus de maintenance et permet de gagner du temps pour les ingénieurs de SpaceX.

L'avenir de la technologie de réutilisation

SpaceX est leader dans la réduction des coûts des vols spatiaux. Aujourd'hui, l'entreprise dispose dans son arsenal de lanceurs ayant effectué plus de 30 vols spatiaux. De tels indicateurs sont considérés comme un résultat révolutionnaire dans l'industrie spatiale, car auparavant, la construction d'une nouvelle fusée était requise pour chaque vol.

Le succès de la mission NROL-179 confirme une fois de plus la capacité de SpaceX à exécuter avec une haute précision les commandes commerciales et gouvernementales. L'opération d'atterrissage terrestre témoigne de l'expansion des capacités logistiques de l'entreprise. À l'avenir, on s'attend à ce que le nombre de tels vols augmente et que l'accès à l'espace devienne encore moins coûteux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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