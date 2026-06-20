La Suède s'oppose à l'autopilote de Tesla : le système est accusé de vitesse excessive

Le système Full Self-Driving (FSD) développé par la société américaine Tesla a rencontré un obstacle inattendu lors de son entrée sur le marché européen. L'administration suédoise des transports (TRV) s'oppose à l'approbation de ce système de conduite autonome en raison de son non-respect des limitations de vitesse. Cette situation pourrait gravement affecter les plans d'expansion du constructeur de voitures électriques sur le continent. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, les représentants du gouvernement suédois appellent l'Union européenne à ne pas autoriser cette technologie. Les experts de la TRV soulignent que l'autopilote de Tesla est capable de violer régulièrement les normes de vitesse établies, ce qui contrevient aux règles de sécurité routière. La partie suédoise considère qu'il est dangereux de déployer le système sur les routes européennes tant qu'il n'est pas totalement sous contrôle.

Bases juridiques et questions de sécurité

L'administration suédoise des transports a envoyé une lettre officielle au Comité technique des véhicules à moteur (TCMV) de l'Union européenne. Elle y affirme que permettre aux systèmes automatisés de dépasser les limitations de vitesse légales porterait atteinte au cadre juridique. De plus, cela remet en question l'idée principale attendue de la conduite autonome : garantir la sécurité.

Le système FSD dans les véhicules Tesla définit automatiquement la vitesse en fonction du profil choisi par le conducteur. En pratique, il a été observé que ce mode dépasse souvent la vitesse maximale autorisée. Bien que l'entreprise souligne que toute la responsabilité incombe au conducteur et que le système peut être désactivé à tout moment, les autorités suédoises jugent cette approche insuffisante.

Différence entre les États-Unis et l'Europe

Si le fait que les conducteurs dépassent légèrement la vitesse est courant sur les routes américaines, l'approche est très stricte en Europe, particulièrement dans les pays scandinaves. Dans des pays comme la Suède, le comportement des conducteurs est moins agressif et le niveau d'obéissance aux lois est plus élevé. Par conséquent, le style de conduite « libre » du système Tesla ne correspond pas aux réglementations locales.

Malgré cela, Tesla a réussi à s'implanter dans certains pays d'Europe. Récemment, Elon Musk a annoncé que le système FSD Supervised a été lancé en Lituanie. La Lituanie est devenue le deuxième pays d'Europe à approuver et à mettre en œuvre officiellement cette technologie. Cependant, la position ferme de la Suède pourrait influencer la décision d'autres grands États membres de l'Union européenne.

Pour l'instant, Tesla n'a fait aucune déclaration officielle concernant les objections de l'administration suédoise des transports. On s'attend à ce que cette question soit examinée définitivement lors de la réunion du TCMV le 30 juin, déterminant ainsi l'avenir des systèmes Tesla dans l'Union européenne.