Géants de la cybersécurité ciblés : une faille sur la plateforme Klue entraîne une fuite de données

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Géants de la cybersécurité ciblés : une faille sur la plateforme Klue entraîne une fuite de données

La plateforme d'études marketing Klue, basée à Vancouver, a été victime d'une cyberattaque, entraînant le vol de données confidentielles de clients comptant parmi les plus grandes entreprises de cybersécurité au monde. Cet incident remet en lumière le risque du « point de défaillance unique » dans les infrastructures IT modernes, où la compromission d'un seul fournisseur affecte des dizaines de grandes corporations. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les informations, le groupe de cybercriminels Icarus a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Sur son site dédié, le groupe menace de publier les données volées sur le web ouvert lundi si l'entreprise ne paie pas la rançon exigée. Klue n'a pas encore précisé combien de ses centaines de clients ont été touchés.

Des marques renommées figurent parmi les victimes

La liste des entreprises ayant confirmé le vol de leurs données est considérable. Elle comprend des leaders du marché de la cybersécurité et des logiciels :

  • HackerOne
  • Snyk
  • Recorded Future
  • Jamf
  • OneTrust
  • Tanium
  • Gong
Les représentants de Klue ont expliqué que les hackers ont réussi à pénétrer dans le système le 12 juin via un « identifiant et mot de passe obsolètes » (legacy credential). Ces informations étaient liées à un outil d'intégration connectant les données cloud des clients aux comptes Klue. En conséquence, les criminels ont pu accéder à des bases de données telles que Salesforce.

Étendue des risques et mesures prises

Les données volées concernent principalement des contacts professionnels. Cela inclut les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone, fonctions et certaines informations de compte. Selon les experts, ces données pourraient servir de base à des attaques de phishing plus sophistiquées à l'avenir.

On observe récemment une augmentation des attaques contre des plateformes intermédiaires comme Gainsight et Salesloft. Les hackers cherchent à maximiser leur gain en compromettant un seul système central stockant les clés de centaines d'entreprises. Par exemple, les incidents récents liés à Snowflake et Tanstack ont suivi un scénario similaire.

Actuellement, Klue a fait appel à CrowdStrike, expert leader en cybersécurité, pour analyser la situation et remédier aux conséquences. Toutes les intégrations externes ont été temporairement suspendues pour protéger les données des clients. Aucune information officielle n'a été communiquée quant au paiement ou non de la rançon aux hackers.

CybersécuritéKlueHackersFuite de donnéesIcarus
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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