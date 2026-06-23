La Chine double la taille de sa station orbitale Tiangong

·34·Technologie
La Chine double la taille de sa station orbitale Tiangong

La Chine prévoit de moderniser en profondeur sa station orbitale Tiangong afin de franchir une nouvelle étape dans l'exploration spatiale. Ce projet d'envergure permettra de porter la masse totale de la station de 90 tonnes à 180 tonnes. Cela renforcera considérablement la présence de la Chine dans l'espace, en faisant l'un des plus grands objets habitables au monde. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Yan Xun, concepteur en chef du programme, la structure de la station sera totalement modifiée. La configuration actuelle en T à trois modules sera remplacée par un complexe de six modules, adoptant une forme de croix. Selon ixbt.com, cette expansion augmentera non seulement le volume de la station, mais aussi ses capacités fonctionnelles de plusieurs ordres de grandeur.

Potentiel scientifique et capacités techniques

Le besoin d'agrandir la station s'explique par l'augmentation rapide du nombre de projets scientifiques. Au cours des cinq dernières années, 267 projets scientifiques et pratiques ont été réalisés à bord de Tiangong. L'année dernière seulement, plus de 1,2 tonne d'équipements scientifiques a été livrée à la station, et le volume de données collectées a dépassé 150 TB.

Les travaux prévus dans le cadre du nouveau plan comprennent :

  • Le lancement et l'amarrage d'un nouveau module d'extension d'un poids de 20 tonnes lors de la phase initiale ;
  • La création de ports d'amarrage supplémentaires pour les vaisseaux pilotés et de transport ;
  • L'augmentation du nombre de sas destinés aux sorties extravéhiculaires ;
  • La possibilité pour plusieurs astronautes de travailler simultanément dans l'espace.
Actuellement, la station Tiangong se compose du module central Tianhe et des modules de laboratoire Wentian et Mengtian. À l'avenir, l'ajout de trois nouveaux modules élargira la surface des laboratoires scientifiques, permettant la réalisation d'expériences plus complexes.

Conditions pour l'équipage et sécurité

Le processus de modernisation ne se concentrera pas seulement sur les aspects techniques, mais accordera également une attention particulière aux systèmes nécessaires à la survie des astronautes. En particulier, les systèmes de support vital, la préparation physique et les mécanismes d'assistance en cas d'urgence seront améliorés. Cela permettra de prolonger la durée des expéditions spatiales et d'accroître la sécurité des opérations orbitales.

La station Tiangong est située à environ 400 km d'altitude et opère dans sa configuration actuelle depuis 2022. Alors qu'elle est aujourd'hui conçue pour l'habitation permanente de trois personnes, elle deviendra l'un des centres scientifiques les plus vastes et multifonctionnels de l'espace une fois le programme d'extension terminé. Cette étape confirme une fois de plus l'ambition de la Chine d'occuper les premières places dans la compétition mondiale de la conquête spatiale.

ChineEspaceTiangongTechnologieScience
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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