Tata Electronics, fournisseur d'Apple et Tesla, victime d'une cyberattaque

Tata Electronics, l'un des plus grands géants technologiques d'Inde, a officiellement confirmé qu'un incident cybernétique grave lié à une fuite de données s'est produit dans ses systèmes. L'entreprise est l'un des principaux partenaires de marques mondiales leaders telles qu'Apple et Tesla. Ce problème de sécurité a suscité des inquiétudes quant à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement sur le marché mondial de l'électronique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

L'entreprise a été contrainte d'apporter des éclaircissements après la mise en vente sur des forums de hackers d'une base de données de 630 GB présumée appartenir à Tata Electronics. Selon TechCrunch, le nombre de fichiers volés dépasse les 204 000. Les analyses préliminaires suggèrent que les données fuitées pourraient inclure des spécifications de composants pour les produits Apple et des documents confidentiels relatifs aux processus de production de Tesla.

La faille du système de sécurité et son ampleur

Selon l'expert en cybersécurité Rajshekhar Rajaharia, des correspondances d'e-mails Outlook, des données du système SAP et des documents internes liés aux clients majeurs de l'entreprise sont tombés entre les mains des hackers. Un représentant de Tata Electronics a déclaré qu'un dysfonctionnement avait été détecté dans les systèmes il y a quelques semaines et que des mesures de réponse immédiates avaient été prises. La direction de l'entreprise souligne que cet incident n'a pas affecté les processus de production.

Néanmoins, l'entreprise a refusé de préciser le type exact de données volées et le nombre de personnes dont les données personnelles sont compromises. Selon l'agence Reuters, Tata Electronics a averti les employés de ses usines d'assemblage d'iPhone concernant la cyberattaque. Il est également rapporté que les hackers exigent une rançon importante de l'entreprise.

Un coup dur pour les ambitions technologiques de l'Inde

Fondée en 2020, Tata Electronics occupe une place centrale dans la stratégie de l'Inde visant à devenir un centre mondial de production d'électronique et de semi-conducteurs. En collaborant avec des géants tels qu'Apple, ASML, Intel et Qualcomm, l'entreprise joue un rôle crucial dans la diversification des capacités de production hors de Chine. En 2023, l'entreprise a rapidement pénétré le marché de la production d'iPhone en acquérant les usines de Wistron et Pegatron.

Cette cyberattaque est un avertissement sérieux non seulement pour Tata Electronics, mais aussi pour ses partenaires mondiaux. Apple a désormais lancé sa propre enquête sur cet incident. Tesla avait signé un contrat de fourniture de semi-conducteurs avec Tata en 2024. Pour l'instant, les deux entreprises s'abstiennent de tout commentaire officiel.

Les analystes en cybersécurité avertissent que de tels incidents pourraient influencer à l'avenir le prix des appareils de haute technologie et les délais de livraison. Cette nouvelle est également importante pour les consommateurs ouzbeks, car de nombreux smartphones et appareils techniques sur notre marché sont assemblés précisément dans des usines en Inde.