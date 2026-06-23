Un changement inattendu s'est produit dans le domaine de l'AI et des technologies de conduite autonome : l'entreprise chinoise Baidu a dépassé le projet américain Waymo dans le classement des opérateurs de robotaxis les plus avancés au monde. Selon un nouveau rapport de la plateforme Road to Autonomy Index, le service Baidu Apollo Go occupe désormais la première place mondiale. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Ce classement a été élaboré à l'aide d'un système d'AI générative développé par Advisory et la startup Autnmy AI. Cet index est mis à jour toutes les 12 heures et analyse des données publiques telles que les rapports financiers des entreprises, les statistiques de sécurité, les accords de partenariat et les capacités de production. Le système ne se contente pas de collecter des données, mais effectue des analyses approfondies en utilisant des bases de données sous licence et payantes.

Équilibre des forces sur le marché mondial

Waymo, filiale du holding Alphabet (Google), occupe la deuxième place derrière Baidu, qui a pris la tête du segment des robotaxis. Le top 5 comprend également les entreprises chinoises Pony.ai et WeRide, tandis que Tesla , dirigée par Elon Musk, ferme la marche. Cette situation démontre que les entreprises technologiques chinoises représentent une concurrence sérieuse pour les géants américains sur le marché des transports autonomes.

Les données régionales, notamment le registre des véhicules autonomes de l'État du Texas, présentent également des chiffres intéressants. À la fin du mois de mai, Waymo a porté sa flotte de 577 à 620 véhicules, et Tesla de 42 à 69. Zoox, filiale d'Amazon, a également étendu son échelle avec 43 voitures autonomes. Parallèlement, MOIA d'Allemagne et d'autres fabricants de robots de livraison commencent également à s'imposer sur le marché.

Partenariats et défis du secteur

Le marché des transports autonomes est devenu non seulement une course technologique, mais aussi un centre d'investissements massifs. Par exemple, Gatik a signé un contrat pluriannuel avec PepsiCo pour déployer des camions autonomes aux États-Unis. Parallèlement, Honda et QuantumScape travaillent sur des batteries à état solide, tandis qu'Uber, Stellantis et Wayve ont formé une alliance pour créer des robotaxis.

Cependant, le secteur fait toujours face à d'importantes difficultés opérationnelles. Selon ixbt.com, Waymo a dû faire remorquer près de 4 000 robotaxis après qu'ils soient entrés dans des zones fermées pour travaux routiers. De plus, une collision impliquant un robotaxi Avride commandé via Uber a été signalée à Dallas ; bien que l'accident ait été causé par la violation des règles d'un autre conducteur, cela a accru l'attention portée à la sécurité du système.

Tesla lutte également contre des problèmes spécifiques. En Chine, des utilisateurs ont trouvé un moyen de tromper la fonction de surveillance de l'attention du conducteur à l'aide de dispositifs en plastique. À l'aéroport de San Francisco, les véhicules Tesla ont reçu une licence pour les services de limousine, mais à une condition : le véhicule doit être conduit uniquement par un humain, le mode autonome étant interdit.