Nouvelle application Media Player de Windows 11 : plus lente que le lecteur classique vieux de 17 ans

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Nouvelle application Media Player de Windows 11 : plus lente que le lecteur classique vieux de 17 ans

Microsoft a présenté une version Insider Preview de sa nouvelle application Media Player pour Windows 11. Cependant, les premiers tests et retours d'utilisateurs sont mitigés. Malgré son design moderne, ce lecteur s'avère beaucoup plus lourd et lent que son prédécesseur vieux de 17 ans, le Windows Media Player classique. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon Windows Latest, la mise à jour version 11.2605.14.0 est actuellement disponible uniquement pour les participants au programme Insider Preview. Elle apporte plusieurs changements fonctionnels, tels que l'amélioration des sous-titres, des informations plus précises sur les erreurs de codecs et une refonte du système de scan de la bibliothèque multimédia. La possibilité de synchroniser l'apparence des sous-titres avec les paramètres système a également été ajoutée.

Problèmes de consommation de ressources et de performance

Le principal défaut de la nouvelle application Media Player est sa consommation excessive de mémoire vive (RAM). Selon les tests, l'application occupe environ 377 MB de RAM au repos (sans aucun fichier en lecture). En comparaison, le Windows Media Player classique, utilisé depuis près de deux décennies, se limite à seulement 103 MB. Cela signifie que le nouveau logiciel impose une charge trois fois plus élevée sur les ressources système.

De plus, la vitesse d'ouverture des fichiers vidéo locaux déçoit les utilisateurs. Alors que l'ancien lecteur lance la vidéo quasi instantanément, des délais significatifs sont observés avec la nouvelle application de Windows 11. Cela suggère que Microsoft a privilégié l'interface au détriment de l'optimisation.

Codecs et restrictions payantes

Un autre problème sérieux concerne le format HEVC (H.265), largement utilisé sur les smartphones modernes. Le lecteur standard de Windows 11 exige souvent l'achat de l'extension HEVC Video Extensions via le Microsoft Store pour 0,99 $ afin d'ouvrir ces vidéos. Cela crée une frustration pour les utilisateurs, car payer un supplément pour visionner une vidéo provenant de leur propre téléphone semble illogique.

Parallèlement, à partir de la version 24H2 de Windows 11, le support du codec AC-3, nécessaire pour lire l'audio Dolby Digital, a été supprimé. Face à ces changements, Microsoft est contraint de suggérer, ou les utilisateurs choisissent d'eux-mêmes, les alternatives suivantes :

  • VLC Media Player — supporte presque tous les formats gratuitement et sans codecs supplémentaires ;
  • Lecteur MPV — se distingue par sa légèreté et sa rapidité ;
  • Windows Media Player classique — toujours présent dans le système et fonctionne de manière stable.
En conclusion, le nouveau Media Player n'est pour l'instant attractif que visuellement. En termes de performance, d'économie de ressources et de support de formats, il reste en retard par rapport aux anciennes technologies fiables. Reste à voir si Microsoft corrigera ces lacunes dans la version finale stable.

MicrosoftWindows 11Media PlayerTechnologieCodecs
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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