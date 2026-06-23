Tesla rejette les accusations après un accident tragique au Texas : l'Autopilot est-il responsable ?

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Tesla rejette les accusations après un accident tragique au Texas : l'Autopilot est-il responsable ?

Une femme de 76 ans est décédée après qu'une Tesla Model 3 a percuté un bâtiment résidentiel à Katy, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Cet incident a relancé les débats sur la sécurité des technologies d'aide à la conduite de l'entreprise. Selon les premiers rapports, le véhicule était en mode Autopilot au moment de l'accident. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

L'accident s'est produit vendredi soir dernier. La Tesla conduite par Michael Butler a quitté la route et a percuté la maison d'une femme nommée Marta Avila. Malgré son transport en hélicoptère vers l'hôpital et les soins médicaux prodigués, la victime est décédée. Dans sa déposition à la police, le conducteur a affirmé que le véhicule était alors en mode Autopilot.

Cependant, Tesla rejette catégoriquement ces accusations. Les représentants de l'entreprise, qui communiquent habituellement peu avec la presse, n'ont pas gardé le silence cette fois-ci. Ashok Elluswamy, vice-président de l'IA chez Tesla, a publié les données du véhicule sur X (anciennement Twitter).

Erreur humaine et vitesse élevée

Selon Elluswamy, les données du système indiquent que le conducteur a désactivé le pilotage automatique par ses propres actions. « Dans cette situation, le conducteur a appuyé à 100 % sur la pédale d'accélérateur dans une zone résidentielle, reprenant le contrôle manuel. La vitesse au moment de l'impact a atteint 73 mph (environ 117 km/h) et la pédale d'accélérateur était toujours enfoncée même après le choc », a-t-il écrit.

Le patron de Tesla, Elon Musk, a également réagi, soulignant que les systèmes Autopilot ou Full Self-Driving (FSD) circulent à basse vitesse dans ces zones, et qu'une collision à haute vitesse ne peut se produire que par intervention humaine. Selon lui, blâmer le système est illogique.

Néanmoins, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a confirmé avoir ouvert une enquête spéciale sur cet incident. Selon TechCrunch, cela s'ajoute à plus de 40 enquêtes ouvertes par la NHTSA ces dernières années sur des accidents impliquant Tesla.

Actuellement, la police locale et les régulateurs fédéraux examinent minutieusement les fichiers logs du véhicule. La question de la responsabilité pénale du conducteur sera examinée à l'issue de l'enquête. Ces cas sont également importants pour les utilisateurs ouzbeks, car le nombre de Tesla augmente dans le pays, prouvant une fois de plus que les conducteurs ne doivent pas se fier aveuglément aux systèmes d'assistance.

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Nodirbek Razzokov
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