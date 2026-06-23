La composition de l'eau des lunes d'Uranus surprend les scientifiques : nouvelle découverte

Des scientifiques ont réussi pour la première fois à mesurer avec précision la composition isotopique de l'eau sur les cinq plus grandes lunes d'Uranus, l'une des planètes les plus mystérieuses du système solaire. Les données obtenues via le télescope spatial James Webb pourraient totalement modifier les conceptions traditionnelles sur l'origine de ces corps célestes. Les résultats de l'étude indiquent que la composition de l'eau sur ces lunes diffère radicalement de celle de la planète elle-même. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'étude publiée dans la revue PNAS a examiné en détail les lunes Miranda, Ariel, Titania, Oberon et Umbriel. Les astronomes ont analysé le rapport entre l'hydrogène ordinaire et son isotope lourd, le deutérium, dans ces corps. Les résultats se sont révélés inattendus : sur les cinq lunes, la quantité de deutérium est environ cinq fois plus élevée que celle d'Uranus et des comètes situées à proximité.

Les anciennes théories remises en question

Cette découverte remet en cause l'hypothèse dominante depuis longtemps. Auparavant, on pensait que les plus grandes lunes d'Uranus s'étaient formées à partir de matériaux éjectés de la planète après une collision avec d'autres grands objets cosmiques. Cependant, une telle différence de composition isotopique suggère que les lunes pourraient ne pas partager la même racine que leur « planète mère ».

Selon les chercheurs, les nouvelles données envisagent deux scénarios. Premièrement, les lunes se seraient formées bien loin de l'orbite actuelle d'Uranus avant d'être capturées par sa gravité. La seconde hypothèse suggère que ces lunes sont nées des débris d'autres grands corps détruits par Uranus aux premiers stades du système solaire.

Le plus grand mystère reste lié à la lune Miranda. La composition isotopique de cette grande lune, la plus proche d'Uranus, diffère considérablement de celle des quatre autres. Cela indique que Miranda a pu se former selon un mécanisme totalement différent, ouvrant de nouvelles pistes de recherche pour les scientifiques.

La particularité du système d'Uranus

Uranus est considérée comme l'une des planètes les plus insolites du système solaire. Son axe est incliné à 98 degrés, faisant en sorte que la planète semble tourner « sur le côté » sur son orbite. Ses lunes se distinguent également par leur position orbitale inhabituelle et leurs caractéristiques uniques. Cette découverte réalisée grâce au télescope James Webb prouve que l'histoire de la formation du système d'Uranus est bien plus complexe que nous ne le pensions.

Selon ixbt.com, ces nouvelles données nécessitent une révision des modèles d'évolution des planètes et de leurs lunes. À l'avenir, l'envoi de missions spécifiques vers le système d'Uranus devrait aider à déterminer comment ce géant de glace et ses compagnons ont atteint leur apparence actuelle.