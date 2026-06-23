Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a vivement critiqué l'état actuel de l'industrie de l'intelligence artificielle (AI) et les perceptions négatives qui l'entourent. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, il a souligné que les « scénarios d'apocalypse » et les inquiétudes concernant la perte d'emplois, promus par les géants de la technologie, entravent le développement du marché. Selon Nadella, l'industrie ne doit pas être concentrée entre les mains de quelques entreprises et l'avenir de la technologie ne doit pas être déterminé par un nombre restreint d'acteurs. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Actuellement, Microsoft revoit considérablement sa stratégie. L'entreprise prévoit de se concentrer non seulement sur des modèles coûteux et massifs, mais aussi sur des alternatives plus abordables et open source. En particulier, le géant technologique envisage l'intégration du modèle chinois DeepSeek dans ses services. Cette étape est entreprise afin de rendre l'écosystème Microsoft Copilot plus accessible et ouvert au grand public.

Inquiétudes sociales et monopole du marché

L'un des facteurs ayant conduit à la déclaration de Nadella est la méfiance de la société envers l'AI. Selon des études du Pew Research Center, seulement 16 % de la population américaine croit que l'AI aura un impact positif sur la société. Le niveau de scepticisme est encore plus élevé chez les jeunes. Le dirigeant de Microsoft estime que ce sentiment pessimiste autour de la technologie est artificiellement créé.

De plus, il a qualifié de dangereux le fait que le marché reste sous le contrôle de quelques grands acteurs. Selon lui, ces entreprises définissent simultanément la direction technologique et gèrent le « discours » sur ses risques. Cela pourrait limiter la concurrence et ralentir l'innovation.

Changements stratégiques et modèles plus abordables

Microsoft a déjà commencé à s'éloigner des modèles coûteux dans ses systèmes. Par exemple, l'utilisation des modèles Claude a été limitée en raison de nouvelles exigences en matière de traitement des données. À la place, la corporation recherche des solutions efficaces et peu coûteuses pour sa plateforme Microsoft Copilot. Les projets open source comme DeepSeek sont les principaux candidats à cet égard.

Ces changements de stratégie de Microsoft sont également importants pour les utilisateurs et les développeurs locaux en Ouzbékistan. L'introduction de modèles AI moins coûteux ouvrira la voie à une baisse des prix des services d'entreprise et à une utilisation plus large des capacités de l'AI. Cela offre de nouvelles opportunités technologiques, en particulier pour les petites et moyennes entreprises aux ressources limitées.

En conclusion, la nouvelle approche de la direction de Microsoft devrait lancer un processus de démocratisation sur le marché de l'AI. Selon Ixbt.com, l'entreprise ne s'appuiera plus uniquement sur les puissances de calcul les plus élevées, mais mettra l'accent sur le développement de technologies optimisées et adaptées au budget de chaque utilisateur.