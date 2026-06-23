Révolution de l'IA et licenciements massifs : pourquoi les géants de la tech se séparent-ils de leurs employés ?

Un processus inattendu et contradictoire est observé sur le marché mondial de la technologie : alors que les grandes entreprises rapportent des revenus records, elles continuent de licencier des milliers d'employés. L'introduction des technologies d'intelligence artificielle (AI) est citée comme la raison principale de ces coupes massives. Selon les experts du secteur, 2026 servira de point de bascule pour la transformation des emplois technologiques. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon le récent rapport financier de la corporation Oracle, l'entreprise a réduit ses effectifs de 21 000 personnes, soit 13 % de son personnel total, au cours des 12 derniers mois. La direction de l'entreprise a expliqué cette décision par l'application directe des technologies AI aux processus opérationnels. Ce chiffre est bien plus élevé que les prévisions précédentes, signalant que les algorithmes remplacent le travail humain dans le monde de la technologie.

Entreprises perdant des emplois à cause de l'AI

Selon le cabinet de conseil Challenger, Gray & Christmas, le mois de mai a enregistré le niveau le plus élevé de licenciements dans le secteur technologique depuis plusieurs années. La liste comprend non seulement des développeurs de logiciels, mais aussi des géants du matériel et de la cybersécurité :

Meta : L'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a licencié 8 000 employés, mais a transféré 7 000 personnes vers de nouveaux rôles axés sur l'AI.

L'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a licencié 8 000 employés, mais a transféré 7 000 personnes vers de nouveaux rôles axés sur l'AI. Google : Près de 3 000 ingénieurs ont été licenciés dans les divisions Cloud et cybersécurité d'Alphabet, alors que les revenus du Cloud ont dépassé pour la première fois 20 milliards de dollars.

Près de 3 000 ingénieurs ont été licenciés dans les divisions Cloud et cybersécurité d'Alphabet, alors que les revenus du Cloud ont dépassé pour la première fois 20 milliards de dollars. Cisco : L'entreprise a annoncé la suppression de près de 4 000 postes pour réorienter les ressources vers la fibre optique et l'infrastructure AI.

L'entreprise a annoncé la suppression de près de 4 000 postes pour réorienter les ressources vers la fibre optique et l'infrastructure AI. Intuit : Le développeur de logiciels financiers a fait ses adieux à 3 000 employés dans le but de simplifier sa structure.

GitLab n'a pas non plus échappé à cette tendance. L'entreprise a décidé de licencier 14 % de son personnel (environ 350 personnes) pour investir dans l'infrastructure AI. Selon le PDG de GitLab, Bill Staples, l'entreprise a entamé un processus de « changement de génération » et reconstruit entièrement sa plateforme pour les agents AI. Fait intéressant, les revenus de l'entreprise ont augmenté de 23 % par rapport à l'année précédente.

Changements dans l'industrie et la gestion

Pas seulement les entreprises IT, mais aussi les représentants de l'industrie traditionnelle ressentent l'impact de l'AI. Par exemple, General Motors (GM) a licencié près de 600 employés de son département informatique. Bien que l'entreprise ait lié cela à la conjoncture du marché, des sources internes confirment que l'AI a joué un rôle majeur dans la décision. Parallèlement, GM recherche activement de nouveaux spécialistes en AI et véhicules autonomes.

Cloudflare, malgré un revenu trimestriel record (639,8 millions de dollars), s'est séparé de 20 % de ses employés. Le dirigeant de l'entreprise, Matthew Prince, a souligné que les coupes concernaient principalement les managers de niveau intermédiaire, les juristes et le personnel financier. Cela montre que l'AI commence à remplacer non seulement les codeurs, mais aussi le personnel administratif.

Selon les experts, les géants de la technologie optimisent désormais, grâce à l'AI, les politiques de recrutement excessives de la période pandémique. Ce processus entraîne un changement radical des exigences de compétences sur le marché du travail et nécessite que les professionnels traditionnels s'adaptent aux nouvelles technologies. Pour les spécialistes ouzbeks, cette tendance mondiale est un signal important : la compétence à travailler avec les outils AI ne devient plus un avantage, mais une nécessité.