James Webb révèle la nature des mystérieux « petits points rouges » de l'univers

Le télescope spatial James Webb (JWST), qui révolutionne l'exploration spatiale, a franchi une étape cruciale dans la compréhension de l'un des objets les plus énigmatiques de l'univers primitif : les « petits points rouges ». Les astronomes ont réussi à obtenir le spectre le plus détaillé de ces sources rouges compactes et brillantes dans des galaxies lointaines. Les résultats de l'étude indiquent que ces objets pourraient en réalité être des trous noirs supermassifs enveloppés dans une enveloppe de gaz dense. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Une équipe dirigée par Vasiliy Kokorev, chercheur à l'Université du Texas, a analysé en profondeur l'objet nommé GLIMPSE-17775. Au cours de l'étude, 30 heures d'observations spectroscopiques ont été réalisées via le télescope James Webb. Grâce à l'effet de lentille gravitationnelle — où un amas de galaxies proche amplifie la lumière de l'objet lointain — ces données ont été équivalentes en termes d'efficacité à 80 heures d'observation.

Le modèle « trou noir-étoile »

Selon les conclusions des scientifiques, l'objet GLIMPSE-17775 correspond parfaitement au modèle « trou noir-étoile » (black hole star ou BH*). Cela signifie qu'un trou noir supermassif est situé au centre, entouré d'une enveloppe de gaz dense et partiellement ionisée. L'énergie colossale libérée par le trou noir lors du processus d'accrétion de la matière est réémise par cette enveloppe gazeuse, ce qui nous apparaît sous une couleur rouge caractéristique.

Les analyses spectrales ont révélé des raies d'hydrogène, d'oxygène et d'hélium, ainsi qu'une « forêt de fer » composée de 16 raies de fer. De tels indicateurs n'apparaissent que lorsqu'une source de rayonnement à très haute énergie est présente. Selon ixbt.com, cet état confirme l'interaction du rayonnement provenant du disque d'accrétion autour du trou noir avec l'environnement extérieur.

L'objet GLIMPSE-17775 date d'environ 1,8 milliard d'années, appartenant ainsi aux premières périodes après le Big Bang. Il est situé dans la région de l'amas de galaxies Abell S1063, et sa lumière a subi un fort « décalage vers le rouge » (redshift) en raison de l'expansion de l'univers. En comparant avec les données du télescope Hubble, certains signes faibles autour de l'objet ont également révélé un lien avec la population d'étoiles qu'il contient.

Un nouveau pas vers les secrets de l'univers

Cette découverte est très importante pour l'astronomie, car elle aide à comprendre comment les trous noirs supermassifs se sont formés et ont évolué dans l'univers primitif. Alors que les « petits points rouges » étaient auparavant supposés être simplement des amas d'étoiles denses, la théorie selon laquelle ils possèdent un noyau actif prédomine désormais.

Néanmoins, les scientifiques soulignent la nécessité de poursuivre les recherches. Le télescope James Webb prévoit d'étudier des dizaines d'autres objets similaires à l'avenir. Cela permettra de déterminer si le modèle « BH* » proposé est une règle générale pour tous ces points rouges ou si GLIMPSE-17775 est une exception unique.