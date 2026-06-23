Ai+ présente la série Nova 2 inspirée de l'iPhone 17

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Ai+ présente la série Nova 2 inspirée de l'iPhone 17

Nouveau nom sur le marché des smartphones — la marque Ai+ a officiellement annoncé ses prochains modèles Nova 2 Neo 5G et Nova 2 Pro 5G. Ces appareils attirent l'attention des passionnés de technologie par leur prix abordable et leurs caractéristiques techniques surprenantes, notamment un design rappelant le futur iPhone 17. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le modèle Nova 2 Pro 5G, considéré comme le vaisseau amiral de la série, est équipé d'un immense écran Full HD+ de 6,9 pouces. Le taux de rafraîchissement de l'écran de 144 Hz le rend très pratique pour les jeux et les contenus dynamiques. Le processeur MediaTek Dimensity 7100 est responsable des performances de l'appareil, soutenu par jusqu'à 8 GB de RAM.

Spécifications techniques et originalité du design

Selon ixbt.com, le panneau arrière du modèle Nova 2 Pro 5G a été conçu sur la base d'insiders concernant les smartphones iPhone 17 d'Apple, pas encore présentés. De plus, des lumières LED personnalisables par l'utilisateur sont situées à l'arrière du boîtier, donnant à l'appareil un look futuriste. Le système de caméra est complété par un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra frontale de 13 mégapixels.

La version plus simple — Nova 2 Neo 5G — possède un écran LCD HD+ de 6,74 pouces fonctionnant à 120 Hz. Elle intègre une puce MediaTek Dimensity 6300. Le principal atout de ce modèle est sa caméra principale de 48 mégapixels basée sur le capteur Sony IMX582. Côté mémoire, l'appareil est limité à 6 GB de RAM et 128 GB de stockage interne.

Autonomie et système de protection

Les deux smartphones sont équipés d'une batterie de 6000 mAh, considérée comme très haute capacité selon les standards actuels. Bien que la charge soit limitée à 18 W, la batterie haute capacité garantit une autonomie prolongée. De plus, les utilisateurs ont la possibilité d'étendre la mémoire jusqu'à 2 TB via des cartes MicroSD.

Les points notables des nouveaux appareils sont les suivants :

  • Protection contre l'humidité et la poussière selon la norme IP65 ;
  • Scanner d'empreintes digitales situé sur le côté ;
  • Présence de haut-parleurs stéréo ;
  • Système d'exploitation Android 16 sous l'interface NxtQuantum OS.
L'apparition de cette marque sur le marché des smartphones en Ouzbékistan pourrait intensifier la concurrence dans le segment abordable. Les modèles Ai+ devraient être un choix judicieux, surtout pour les amateurs de grands écrans et de batteries puissantes. Pour l'instant, aucune information précise sur la date de sortie sur le marché international et les prix n'a été divulguée.

Ai+SmartphoneTechnologieiPhone 17MediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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