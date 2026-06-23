SpaceX se prépare à conquérir l'espace : l'usine Gigabay dépasse la hauteur du Megabay

L'entreprise SpaceX, fondée par Elon Musk, a franchi une nouvelle étape dans l'un de ses projets les plus ambitieux pour la colonisation de l'espace : la construction du complexe d'assemblage Gigabay. Cette structure attire l'attention de la communauté mondiale non seulement par ses capacités techniques, mais aussi par ses dimensions sans précédent. Les travaux de construction, menés parallèlement dans les États du Texas et de la Floride, jetteront les bases d'une production de masse des fusées Starship. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon les informations fournies par Colin Littke, reporter de NASASpaceflight, le bâtiment Gigabay en construction sur le site de Starbase au Texas a déjà atteint son septième niveau. Cela signifie que la nouvelle structure a dépassé en hauteur les hangars d'assemblage Megabay actuels. Il convient de noter que les hangars Megabay 1 et Megabay 2 de SpaceX mesurent environ 100 mètres de haut, où sont actuellement assemblés les vaisseaux Starship et les boosters Super Heavy.

Capacité de production et importance stratégique

Selon Elon Musk, le Gigabay deviendra l'une des plus grandes installations industrielles au monde. Sa mission principale consiste à produire mille fusées Starship par an. Un tel indicateur est crucial pour réaliser les plans de l'humanité concernant les vols vers Mars et la construction de bases permanentes sur la Lune. Sur le chantier, les engins lourds et les grues travaillent sans relâche, témoignant de la progression rapide du projet.

Parallèlement, les travaux sur le site de Roberts Road en Floride sont également sur le point de s'achever. C'est ici que la partie principale de la structure Gigabay, y compris le toit et les dalles d'étage, est installée. Le lancement simultané de telles capacités dans deux grands États renforcera la domination absolue de SpaceX dans l'industrie spatiale.

Essais et plans futurs

À ce jour, les spécialistes de SpaceX ont effectué cinq vols d'essai réussis du système Starship (booster Super Heavy et vaisseau Starship). Chaque vol a permis d'améliorer le système et de préparer les étapes suivantes. Bien que le nombre exact de fusées à assembler en 2025 n'ait pas encore été révélé, on s'attend à ce que ces chiffres augmentent radicalement avec la mise en service du Gigabay.

Cette nouvelle est également d'une grande importance pour les passionnés de technologie ouzbeks. L'augmentation de fusées bon marché et réutilisables contribuera à la baisse du prix des satellites et à l'extension de la couverture internet mondiale. Ces étapes révolutionnaires entreprises par SpaceX porteront sans aucun doute le tourisme spatial et la science vers un tout nouveau niveau dans les prochaines décennies.