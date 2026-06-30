HMD travaille sur un téléphone à touches inhabituel avec un pavé tactile

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HMD travaille sur un téléphone à touches inhabituel avec un pavé tactile

HMD Global s'apprête à provoquer une véritable révolution sur le marché des appareils mobiles. Selon des sources internes, la marque développe un modèle hybride combinant les téléphones à touches classiques et les technologies tactiles modernes. La particularité principale de cet appareil sera un touchpad spécial intégré à la partie clavier. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon un rapport publié par Ixbt.com, l'insider reconnu sous le pseudonyme smashx_60 a révélé les premiers détails du nouveau gadget. Selon lui, le clavier T9 traditionnel ne servira pas seulement à composer des numéros, mais fera également office de panneau tactile pour naviguer dans l'interface. Cela pourrait être une innovation inattendue et pratique pour les amateurs de téléphones à touches.

Avantages de la nouvelle technologie

Cette technologie permettra aux utilisateurs de faire défiler facilement de longues pages web et des documents via des gestes du doigt plutôt qu'avec les touches traditionnelles. Pour l'instant, la mise en œuvre exacte de cette fonction reste floue. On suppose que l'entreprise pourrait rendre toute la surface du clavier tactile ou introduire un pavé tactile distinct.

D'après les images publiées, le nouveau téléphone aura un boîtier aux coins arrondis. De plus, il sera équipé d'un écran assez large pour un modèle à touches, d'une caméra principale avec flash LED et de boutons de réglage du volume sur le côté.

Design et fonctionnalités supplémentaires

Des zones de contact spéciales sont également visibles sur le panneau arrière de l'appareil. Selon les experts, ces contacts serviraient à charger le téléphone via une station d'accueil propriétaire. Ce type de solution se retrouve généralement dans les appareils à touches premium de classe business ou destinés à un usage stationnaire.

Pour l'instant, le nom, les spécifications techniques et la date de sortie du nouveau modèle restent secrets. Néanmoins, la stratégie récente de HMD Global consistant à enrichir le design rétro de fonctions modernes laisse présager le succès de ce projet.

Il convient de noter que l'insider smashx_60, qui a fourni ces informations, a déjà divulgué avec précision de nombreux produits de HMD par le passé. Par conséquent, cette nouvelle est attendue avec un grand intérêt dans le monde technologique.

HMD GlobalTéléphone à touchesTechnologieInsiderGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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