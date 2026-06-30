La Chine crée un système de défense contre les astéroïdes dangereux pour la Terre

L'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a annoncé avoir commencé à travailler sur un nouveau système de surveillance et de défense commune contre les astéroïdes proches de la Terre. Présenté à l'occasion de la Journée internationale des astéroïdes, ce projet utilise des moyens spatiaux et terrestres pour détecter précocement les corps célestes susceptibles de menacer notre planète et pour se protéger de leur impact. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Ce système comprend non seulement l'observation, mais aussi des mesures de neutralisation des objets potentiellement dangereux. Selon les experts, l'anticipation des menaces spatiales et la préparation de solutions technologiques sont d'une importance stratégique pour la sécurité de l'humanité. La Chine prévoit de déployer ses technologies les plus avancées à cet effet.

Méthodes de destruction des astéroïdes

Si un astéroïde dangereux susceptible de collisionner avec la Terre est détecté à l'avenir, deux méthodes principales seront utilisées pour l'éliminer. La première est la méthode de l'impact cinétique, qui consiste à frapper l'astéroïde avec un engin se déplaçant à haute vitesse pour modifier son orbite. Cette méthode est actuellement considérée comme la plus efficace et la technologie la plus proche d'une application pratique.

La seconde méthode repose sur une force de poussée constante et à long terme. Ici, la trajectoire du corps céleste est progressivement déviée via l'attraction gravitationnelle ou l'ablation laser (évaporation de la surface à l'aide d'un laser). Cette méthode est prévue pour les cas où l'astéroïde mettra encore beaucoup de temps avant d'atteindre la Terre.

Selon Ixbt.com, en juin 2024, plus de 40 000 astéroïdes proches de la Terre ont été détectés et numérotés dans le monde. Actuellement, les scientifiques n'ont trouvé aucun objet massif dont la collision avec la Terre serait certaine, mais le nombre de petits corps restant hors du champ d'observation est encore très élevé.

Il convient de noter que la découverte de nouveaux astéroïdes massifs a presque cessé ces dernières années, car les principaux objets dangereux sont déjà répertoriés. Cependant, le nouveau système développé par la Chine est important car il vise précisément à contrôler les roches de petite et moyenne taille pouvant provenir de directions inattendues. De tels projets devraient ouvrir de nouvelles portes à la coopération internationale en matière de sécurité spatiale mondiale.